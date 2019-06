Gabriela Firea și-a retras cererea de chemare în judecată împotriva lui Denise Rifai chiar înainte de pronunțarea sentinței. Ceea ce se anunța ”bătălia anului” în viața politică, o ”înfruntare între cele mai aprige femei din spațiul public” s-a terminat cu o strângere simbolică de mână.

”În baza art 406 CPC, ia act de renunțarea la judecată. Cu recurs în 30 de zile de la comunicare, care se depune la Tribunalul București”, sună sec decizia judecătorilor. Momentul în care judecătorii au închis procesul, la cererea Gabrielei Firea, are și el o simbolistică aparte: s-a întâmplat la exact o zi după ce Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv și la două după alegerile europarlamantare. Trei zile mai târziu, Florentin Pandele, soțul Gabrielei Firea, își anunța candidatura la alegerile prezidențiale, însă la un post concurent celui la care lucrează Denise Rifai, scrie wowbiz.ro.

Gabriela Firea are mai multe procese pe rol

Gabriela Firea a început încă de anul trecut o adevărată campanie împotriva celor c are ”au depășit limita în ceea ce privește atacurile la viața personală”, așa cum spunea ea. Ea a dat în judecată mai multe publicații, jurnaliști sau bloggeri, inclusiv site-ul de satiră ”Times New Roman”, în solidar cu Irina Tănase (iubita lui Liviu Dragnea), Carmen Dan sau Olguța Vasilescu.

