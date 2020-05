În urmă cu 25 de ani, Dan Negru nu era încă un nume cunoscut în toată România. Într-o postare nostalgică pe pagina sa de Facebook, vedeta Antena 1 a rememorat un eveniment important ce a avut loc exact cu 25 de ani în urmă, dar şi ce alte lucruri se întâmplau sau încă nici măcar nu se inventaseră în acea perioadă.

Plin de umor, Dan Negru mai scrie că abia după un an de zile făcea marele pas: „Abia peste un an m-am tâmpit și am trecut în televiziune”, iar postarea sa se încheie cu hashtag-ul #suntdinozaur.

Cum arăta Dan Negru în urmă cu 25 de ani?

„Ce făceați pe 5 mai 1995?

Eu eram „radio star” și prezentam aniversarea de 40 de ani a Radio Timişoara împreună cu Adina Ene Ostoici, una dintre cele mai importante voci ale radioului românesc.

Abia peste un an m-am tâmpit și am trecut în televiziune.

Atunci, în 1995:

dolarul era 2500 de lei în creştere galopantă. Câştigam vreo juma’ de milion de lei pe lună şi degeaba.

Mark Zuckerberg avea 11 ani, online și moneda euro încă nu existau.

fabricile care încă funcționau au început să fie vândute la fier vechi.

Corneliu Coposu moare. (am făcut un interviu cu domnia sa în ’94 pentru același radio)

japonezii inventează o chestie nouă de stocare a datelor: DVD. Era urmașul CD-urilor.

românii lansează Dacia Nova, concept și realizare 100 % romănească.

#suntdinozaur”, este mesajul postat de Dan Negru pe pagina sa de socializare, alături de două fotografii de la respectivul eveniment.