Acuzat de mai multe ori de-a lungul timpului că ar fi venit beat la evenimente importante, printre care şi un summit NATO, Juncker s-a scuzat de fiecare data dând vina pe probleme de sănătate.

De data aceasta, obiectul atenţiei lui Juncker au fost două doamne pa care le-a salutat de o manieră cu totul insolită. Pe una dintre ele a îmbrăţişat-o, alteia i-a răvăşit părul.

Ambele au fost vizibil jenate de acest tratament din partea unui oficial european. Imaginile au fost surprinse jurnaliştii prezenţi la eveniment. Cei de la “Voice of Europe” au emis ipoteza că Preşedintele Comisiei Europene era beat. Totodată, nicio suspiciune de hărţuire sexuală nu a fost emisă.

Preşedintele Comisiei Europene a fost întrebat în mai multe rânduri cum explică ieşirile ciudate din timpul evenimentelor oficiale. „Este minunat să văd cât de mulţi se pricep la problemele mele medicale. Am citit ce a spus lumea. Da, am avut un cârcel la picior. Eram la reuniunea NATO, dar erau acolo lucruri mult mai importante decât starea mea de sănătate”, a fost una dintre explicaţii date în urmă cu un an în faţa presei de către preşedintele Comisiei Europene, cerând totodată să fie tratat cu „respect”.

Atunci a dat explicaţii despre nişte imagini surprinse după fotografia de grup în care se vede cum el este ajutat de lideri participanţi la summit să coboare scările şi apoi să-şi păstreze echilibrul.

Purtătorul de cuvânt al executivului comunitar, Margaritis Schinas, a declarat ulterior că Jean-Claude Juncker a avut la summit dureri din cauza sciaticii, o suferinţă despre care Juncker a mai vorbit şi alte dăţi şi pe care a confirmat-o acum în faţa presei. „Acest lucru a fost corect miercurea trecută şi este corect dimineaţa aceasta şi va fi corect diseară şi mâine dimineaţă”, a asigurat el.