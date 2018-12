Îi calcă pe urme Simonei Halep! Cine este românca ce vrea să îi ia locul nr.1 WTA

O romanca vrea să-i ia locul. Tânara a fost admisă la Harvard şi e pasionată de tenis şi de matematică. Mihaela Mărculescu a facut înot şi schi, dar s-a oprit la tenis.

"Imi place foarte mult de Simona Halep. Ea a fost idolul meu de cand eram mica. Am dorinta aceasta de a intra pe teren si a castiga orice punct. Sunt foarte ambitioasa", spune Mihaela.

As la matematica, Mihaela e in ultimul an la liceu si a fost admisa la Harvard.

"Imi place matematica si consider ca pot sa o aplic in timp ce sunt in terenul de tenis pentru ca mie imi place sa gandesc logic", spune tanara, conform sport.ro.

"Pe Mihaela, am sustinut-o total, nu numai in sport, ci si la invatatura. Sunt unul dintre cei mai mandri parinti, tatici, pentru o fata atat de buna", spune tatal Mihaelei, Mihai Marculescu.

“Sunt o jucătoare destul de agresivă. Îmi place să mă mişc foarte mult, alerg foarte repede, prind aproape orice minge şi niciodată nu mă las bătută. Îmi place mult să variez jocul şi cel mai mare atu al meu consider că este viteza. Şi capul! Adică mentalul. Prin intermediul şcolii aş spune, mi-am dezvoltat mentalitatea. Mai ales cu ajutorul matematicii”, aşa gândea şi se caracteriza campioana României la categoria de vârstă 16 ani.

sursa foto: facebook