Astfel, CNPP confirmă, în comunicatul publicat luni pe website-ul propriu, că cei interesați să beneficieze de prevederile Legii nr. 215/2019, adică de o reducere mai mare a vârstei de pensionare pentru cei ce au lucrat în condiții deosebite, pot depune deja cereri la casele județene sau sectoriale de pensii.

Schimbările aduse de acest act normativ sistemului de pensii din țara noastră vizează acordarea unui spor la stagiu de cotizare pentru activitatea desfășurată în condiții deosebite de muncă, care este răsplătită acum cu o lună în plus de vechime pentru fiecare an lucrat în aceste condiții, respectiv cu patru luni pentru fiecare an lucrat în condiții deosebite, față de situația anterioară, când se acordau doar trei luni.

De asemenea, documentul ce modifică legea pensiilor din România stabilește și reducerea vârstei de pensionare pentru perioadele mai mici de șase ani în care a fost desfășurată activitate încadrată în condiții deosebite de muncă.

Nu în ultimul rând, după cum subliniază și CNPP, Legea nr. 215/2019 aduce o reducere mai mare a vârstei standard de pensionare, ce se regăsește în tabelul cu reducerile din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Reducerea vârstei de pensionare pentru munca în condiții deosebite este posibilă, conform Legii pensiilor, numai la pensionarea pentru limită de vârstă.

