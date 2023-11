Gigantul tehnologic International Business Machines (IBM) a anunţat joi, 16 noiembrie, că îşi suspendă reclamele pe platforma lui Elon Musk. Decizia a fost luată după ce un raport a arătat că acestea sunt apropiate de presupuse publicații pro-naziste.

Raportul a fost publicat de ONG-ul Media Matters, care susține că luptă împotriva dezinformării, conform AFP. Anunțuri similare au venit și din partea giganților Apple și Oracle.

Un responsabil X a declarat pentru sursa menționată că a „şters” conturile citate de Media Matters. Totodată, publicaţiile în sine vor fi marcate drept „conţinut sensibil”.

„IBM are toleranţă zero faţă de discursul de ură şi discriminare şi am suspendat imediat toate reclamele noastre pe X în timp ce această situaţie total inacceptabilă este investigată”, a declarat compania pentru sursa menționată.