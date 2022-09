Horoscop zilnic: BERBEC Dimineaţă de luni obositoare şi enervantă. Nu este o zi în care să faci schimbări esenţiale, pe niciun plan. Anumite amintiri recente şi nu prea, nu-ţi dau pace. Simptomatic pentru zodia ta. Linge-ţi rănile, respiră adînc, uită-te pe sub sprâncene şi dă-i bice : „the show must go on”. In a doua parte a zilei evită singurătatea – strânge-ți familia, sau prietenii, în jur și spune-le cât de mult ții la ei!

TAUR O pierdere, sau ratăcirea unui obiect poate fi evitată. Probabil, prin grijă şi atenţie. Trebuie să fii mai optimist şi să gândeşti pozitiv, dar nu exagera. Nu uita ca optimismul este incapăţânarea de a spune ca te simţi bine cand totul în jurul tau merge rau. Afacerile personale şi cele amoroase sunt, însă, bine aspectate. Familia este bine, sănătoasă, prietenii au problemele lor. Promoveaza cu curaj interesele profesionale. Nu da curs propunerilor rudelor sau partenerilor. Nu astăzi, amână.

GEMENI Ziua de astăzi este un prilej bun să te ocupi de unele probleme legate de casă, sau proprietaţi. Conjunctura te favorizeză, aşa că poţi rezolva, poţi pune lucrurile la punct! Dimineaţa poţi întâlni o oarecare opoziţie într-o problemă. Nu reacţiona imediat, pentru că situaţia se poate rezolva de la sine. Utilizează orele de lumină naturală pentru activităţile curente şi nu te deplasa după căderea întunericului.

RAC Se profilează o zi obişnuită, cu rutina şi monotonia de luni. Climatul general de la serviciu şi de acasa este uşor neplăcut şi încordat, tensiunea tinde către cote maxime, dar aproape nimic nu se petrece. Atmosferă de criză cu fundal de război. Adică, niciun eveniment important. Totul pare un imens arc care se comprimă, se comprimă… Din punctul tău de vedere este o perioadă… interesantă. Astepţi să vezi ce se întamplă. Cineva are nevoie de ajutorul tău. Dar nu doreşte să ţi-l ceară direct. Ia măsurile care se cuvin.

LEU Conjunctura indică că-ţi trebuie o anumită detaşare şi mai multă obiectivitate. Trebuie să stai în defensivă până realizezi noul orizont de vedere. Oricum, problemle tale rămân aceleaşi! Ziua este favorabilă, iar aspectele negative nu sunt decât faulturi de joc. Nimic foarte malefic. Gândeşte-te cum să faci lucrurile cum trebuie, cu tragere de inimă, cu suflet, nu-i lăsa pe alţii să-şi bată joc şi să le facă strâmbe. Nu-ţi face griji, viitorul pare că este favorabil!

FECIOARĂ Un eveniment îţi reţine atenţia. Analiza ta este încă o dată justă, trebuie să-i dai curs, aşteaptă, însă, momentul favorabil. Dacă consideri viaţa o permanenta confruntare, o luptă şi o provocare în care trebuie sa-ti atingi scopul cu orice preţ, atunci eşti înca unul din turmă. Nu te lasa dus de nas de cuvinte mari, nu te lăsa folosit! Perioada favorizează nativii care nu-și mai fac planuri, dar luptă pentru libertatea lor personală.

Horoscop luni: BALANȚĂ Zâmbeşte, ţine capul sus şi îmbracă-te bine. Daca vrei să faci parte din elita trebuie să faci eforturi şi să te comporţi ca atare. Aspectele planetelor favorizează abilitatea nativilor din zodia Balanţei să rezolve problemele legate de relaţiile cu terţi, să negocieze în amănunt, sau să rezolve probleme cu autorităţile. Ziua de astăzi este o perioadă propice pentru implicare financiară, investiţii. Mici.

SCORPION Se profilează o zi de luni cenuşie. O poţi înviora cu o masă de prânz cu prietenii. Poate o sa te inveseleşti! Scorpionii şi mai ales Scorpioancele trebuie să-şi îndrepte atenţia către asociaţi, parteneri sau colegii de la serviciu pentru ca să evite să fie traşi pe sfoară, sau măcar, păcăliţi. În mod particular sunt favorizaţi nativii din zodia Scorpionului care desfăşoară activităţi medicale, administrative, filantropice, sau religioase.

SĂGETĂTOR Evită enervarea şi stresul printr-o atitudine prevenitoare faţă de colegi daca eşti la serviciu, sau faţă de familie dacă stai acasă. Adica nu te încrunta şi nu strâmba din nas cand îi vezi pe cei care îţi displac. Zâmbeşte cu subînţeles, asta da – este mai bine! Totuşi, nu lăsa nici o schimbare să te tenteze – nu vinde, nu cumpăra, nu investi, nu-ti face noi prieteni! Lasa lucrurile aşa cum sunt şi înţelept te vei numi.

CAPRICORN Stelele te avantajează pe plan profesional. Ideile tale sunt astăzi clare şi chiar de o oarecare eleganţă. Nici planul relaţiilor umane nu este prost aspectat. O zi plăcută, în plină formă! In perioada acestei zile trebuie să dai dovadă de tact şi diplomaţie în relaţiile cu cei apropiaţi. Trebuie să începi să faci economii pentru că nu-ți mai ajung banii, totul s-a scumpit, fară să-ţi schimbi esenţial felul in care traieşti – economia este arta prin care obţii maximum de la viaţa.

VĂRSĂTOR Veşti bune, conjunctura te favorizează. Se întâmplă lucruri, care te avantajează pe termen lung. Capacitatea ta de a domina situaţia, prin imaginaţie şi chiar puţină utopie rezonabilă, dă rezultate. Dimineaţa este favorabilă lucrurilor importante. Promovează-ţi cu hotărâre interesele profesionale. Nimic financiar, nimic speculativ – poate unde banii sunt din ce în ce mai rari.

PEŞTI Astăzi evită nepăsarea, nerăbdarea şi mai ales graba. Fii prudent şi precaut, dacă conduci maşina şi mai ales în convorbirile la mobil! Nu lăsa lucrurile neclare, sau „în coadă de peşte”! In prima parte a zilei poţi să ai o mică complicaţie de ordin financiar, sau, contabil: o factură, sau ceva de plătit cu care nu eşti de acord, o cheltuială, sau un proiect care nu te încântă, sau altceva de genul acesta.