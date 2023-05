Horoscop vineri, 26 mai. Cea mai lacomă zodie! Ai grijă la buget

BERBEC Dinamismul tău ți-a adus mari succese relaționale și ai nimerit ținta, de continuat! Îți dorești irezistibil să te implici. Corpul tău îți arată calea de urmat, trebuie să arzi energia. Cu toate că schimbi ritmul activităţii, accelerezi, nu este o zi în care să faci schimbări esenţiale, pe niciun plan. Ai răbdare! Deocamdată trebuie să foloseşti mijloacele pe care le ai.

TAUR Chiar dacă înseamnă a pune la îndoială unele dintre deciziile tale, vei ajunge acolo făcând un pas înapoi. Evaluarea te va scuti de supărări, ești conștient de asta. Te poți asigura că faci alegerile corecte. Astăzi, ți se va oferi oportunitatea de a dovedi ceea ce meriti cu adevărat. Profită de ocazie pentru a-ți afirma punctele de vedere cu tact. Acesta va fi singurul mijloc pe care îl aveți la dispoziție pentru a încheia alianțe financiare. Depinde de tine !

GEMENI Traversezi această zi de vineri cu calm şi încredere în forţa convingerilor tale! Dar, nişte lucruri neterminate din trecut te bântuie şi îţi strică cheful. Încearcă să dregi ceea ce se poate! Horoscopul este slab aspectat, dar ai configuraţii minore faste mai ales in domeniul afacerilor cu amănuntul, comerţului, în general. Proiectele tale de viitor suferă de un defect major – se bazează mai mult pe întâmplare decat pe planificarea abila a fortele proprii!

RAC În căutarea unui loc de muncă, astăzi este liniște, atmosfera este suficient de studiosă încât să te încurajeze să-ți perfecționezi discursul care îți va fi de folos în eventualele interviuri de angajare. Nu vă răsfățați în lenea care vă va pierde timpul prețios. Toate schimburile pe care le ai cu călătoriile, străinii, alte filosofii sau culturi sunt foarte stimulatoare și îți îmbogățesc cultura. Dar și sănătatea este importantă pentru tine și ai ocazia să te interesezi de terapiile alternative.

Horoscop vineri, 26 mai. Cea mai lacomă zodie! Ai grijă la buget

LEU Din momentul în care îți iei deciziile, cu răbdare, lucrurile evoluează în jurul tău. Deci, în loc să te plângi, uită-te la aspectele pozitive! Încetul cu încetul îți dai seama că alegerile tale sunt benefice. Bunurile tale materiale sunt scoase la lumină. Nu-ți asuma niciun risc, ferește-te de cumpărăturile impulsive, joacă-te rezonabil, dar fii atent: intuiția ta excepțională, ingeniozitatea, combinată cu agitația dominantă, îți pot oferi o oportunitate foarte bună.

FECIOARĂ În domeniul sentimental, este o zi frumoasă făcută din impulsuri, declarații spontane și confesiuni neașteptate. Dacă ești singur, s-ar putea să poți seduce pe cineva astăzi. În orice caz, ești fermecător și puțin ocupat de sarcinile zilnice. Te hrănești cu energia ambientală fără a te obosi prea mult. Cu toate acestea, ești atent și priceput și dacă te gândești la interesele tale, ai putea face o afacere bună urmându-ți intuițiile și profitând de schimburile vii, sau, de inițiativele altora.

BALANŢĂ Atentie la mesajele subliminale pe care le transmiteti (constient sau nu) astazi si care ar putea pune gaz peste foc! Conectați-vă intuiția și preferați să ridicați nivelul dezbaterilor în loc să trimiteți avertismente tuturor! Pe de altă parte carisma ta este în creştere şi poţi avea o serie de succese sociale. Dragostea este bine aspectată. Proiectele începute astăzi, au toate şansele să fie benefice.

SCORPION Astăzi nevoia ta de armonie şi de linişte şi pace este imperioasă, te simţi obosit și nu mai ai chef de înțepături! Pentru tine este o perioadă complexă, dar care poate fi chiar monotonă. Eşti supus la două influenţe importante şi opuse. Evită pe cât posibil discuţiile cu persoane potenţial ostile, sau discuţiile în contradictoriu cu partenerii şi/sau asociaţii, mai ales despre proprietăţi sau posesiuni comune.

Horoscop vineri, 26 mai. Cea mai lacomă zodie! Ai grijă la buget

SĂGETĂTOR Nu lasa gandurile tale obsesive sa iti perturbe prea mult relatiile cu cei dragi care cu siguranta nu vor aprecia ca le impui starile tale. Dacă vrei cu adevărat să fii înțeles, începe prin a-ți clarifica intențiile! O zi banală, obişnuită. Fii prudent şi precaut, în special în convorbirile la mobil! Nu lăsa lucrurile neclare, precizează ceea ce te interesează! Ai probleme, dar nu te văicări, acţionează!

CAPRICORN Fiți realiști în relațiile voastre, lăcomia vă poate surprinde partenerii și nu numai în viața amoroasă. Te mai tentează și cheltuielile multiple sau excesive, ai grijă la buget! Conștientizarea abilităților tale reale te va face să-ți revizuiești planurile pentru viitorul financiar în direcția corectă. Ajustările se impun… Nu amâna inutil! Știi ce să faci. Deci, luați măsuri!

VĂRSĂTOR Poate fi o mică scădere a energiei la sfârșitul săptămânii de lucru, fie din cauza volumului de muncă, fie a presiunii prea mari, astfel încât lucrurile să nu meargă bine înainte. Situația care urmează nu este negativă. Este un moment bun pentru grădinărit, așa că adună-ți curaj și apucă-te de treabă. Beneficiile sunt multiple, îți vei menține vitalitatea și este o modalitate bună de a exorciza problemele care te îngreunează în acest moment.

PEŞTI Dimineaţa este dedicată in special lucrarilor urgente in care vei risipi multă energie. Stelele favorizează o seara relaxantă şi odihnitoare. Cerul înstelat deasupra şi adevărul in inimă – daca adaugi si puţin mai multă dragoste ai tabloul zilei de astăzi pictat de astre. Mai multă prudență nu a stricat nimanui. Mari iubitori de natură sau de spaţii largi, o parte din nativi vor decide să plece la cumpărăturile de vineri. Ferește-te de prietenii sau relaţii noi, aspectele nu te avantajează.