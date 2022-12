Horoscop luni, 12 decembrie. Zodia care nu are timp de pierdut! Timpul te presează nemilos

BERBEC Este necesar să ai un orizont de vedere, o perspectivă largă, nu doar un punct de vedere. Curaj – ideile noi, proiectele îndrăznețe sunt privite, astăzi, cu simpatie de stele. Nu uita vorba veche, tu decizi, stelele doar indică! Vești care ți se par bune, sau așa crezi tu. Nu exagera, bănuielile tale nu se confirmă.

TAUR Încearcă să renunți la încăpățânarea tradițională zodiacală, încearcă să fii mai diplomat și mai flexibil. Este o zi favorabilă, dar, evită graba şi superficialitatea. Fii prudent şi precaut, când discuti, negociezi şi mai ales în convorbirile la mobil! Nu promite nimic, nimănui, mai târziu nu o să-ți poți ține cuvântul dat.

GEMENI Ziua de astăzi este un segment de timp complex. Este, în primul rând, o contradicţie între planurile şi dorinţele tale şi răspunsul celor din jur. Trebuie să alegi între mai multe căi de urmat și, ca întotdeauna, te pierzi în presupuneri și scenarii. Fă-ți viața mai simplă, mai ușor de gestionat!

RAC Conjunctura spune că în acest început de săptămână este bine să asculţi sfatul unei persoane cu multă experienţă. Măcar ascultă, dacă nu vrei să urmezi sfaturile altora! O decizie din trecut nu s-a dovedit foarte inspirată, astăzi ești confruntat cu efectele negative. Trebuie să continui cu datele pe care le ai, pentru că situaţia în cauză nu a fost sub controlul tău.

LEU În acest început de săptămână trebuie să iei atitudine, să-ţi aperi interesele tale și ale familiei, teritoriul. Marile feline strălucesc la această activitate, dar vezi pe cine alegi ca adversari. În altă ordine de idei, sau în aceiași, ai sentimente diverse și pastelate, dar nu te hotărăști să le exprimi. Trebuie să te grăbești, timpul nu ia prizonieri.

FECIOARĂ Nu este niciun motiv de panică, sau nu mai multe decât ieri. Dacă faci o analiză, amănunțită, cum îți place ție, poți constata că mai toate veștile sunt ”fake news”. Fie că munceşti pentru bani, sau înveţi, fie ești cu munca la domiciliu, sau ai o profesie liberală, astăzi dai prea multă atenţie amănuntelor, după năravul zodiei.

BALANŢĂ Horoscopul tau iti povesteste despre bani si comori, asa ca poti sa te gandesti la o calatorie in Orient sau macar sa vezi un film de aventuri. Nu este cea mai buna perioada din viata ta, dar cu rabdare si fără tutun, o s-o traversezi, pentru ca pana la urma, timpul trece ! Mancarea naturala, calitativ superiora, in cantitati mai mici, reducerea consumului de alcool si dulciuri, te ajuta sa suporti mai bine rigorile sezonului rece.

SCORPION În această zi de luni, ai probleme diverse. Ia-le pe rând! Astăzi poți termina ce ai început săptămâna trecută şi ia în serios sfaturile celor din jur. Se pare că îţi vor doar binele! Timpul este rece, umed și neplacut. Ca in piesele de teatru antice, anturajul tau e un cor ce repeta, ca un ecou îndepartat, dar fidel, propriile tale pareri.

SĂGETĂTOR Nimic negativ în acestă zi de luni! O zi agitată şi încordată, de fapt, pana la urma, pentru un lucru minor, neimportant. In viață este ca in supermarket: ai de unde alege, dar nu gasești ceea ce iti trebuie ție. Mai nou, se pare ca și oferta este cu probleme ! Horoscopul tau, din nou complex, arata, insa, ca timpul te preseaza nemilos. Este cazul sa te grabesti, sfârșitul anului se apropie repede!

CAPRICORN Ti se reproșează o anumita lipsa de statornicie. Trebuie sa fii mai explicit si mai exact in exprimare. Misterul te prinde, dar nu in mod permanent! Mereu cauti sa descoperi ceea ce este in spatele acestei oglinzi uzate a vietii cotidiene. Incearcă mereu si poate vei surprinde adevarul invizibil, ca în Matrix.

VĂRSĂTOR Aspectele, lui Venus, Marte şi Mercur indică reuşită şi succes. Ai o propunere: de ales intre un viitor echilibrat dar cam cenusiu și o noua viata, riscanta, eventual in alta tara. Detaliile sunt cele care aleg! Disimuleaza-ti cu grija scopurile particulare si pastreaza-ti secretele personale. Oamenii de succes au fost intotdeauna discreti și reținuți.

PEŞTI Incearcă astăzi să-ți fii cel mai bun prieten si promoveaza-ti cu energie propriile interese. Modestia este pentru cei care au succes! Preferi să fii pragmatic, să trăieşti în prezent, fără planuri de viitor. Cel puţin astăzi, luni, este cea mai bună strategie. Nu te îngriji de ziua de mâine, ea se va îngriji de ale ei!

