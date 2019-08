BERBEC O perioadă mai complexă pentru că, în weekend, ai de luat o decizie mai complicată. Nu mai amâna şi nu mai căuta soluţii temporare. Nu fii original cu orice pret. De obicei modul acesta de abordare sperie şi înstraineaza, in loc sa atragă! Trebuie doar sa inspiri incredere şi să asiguri pe cei din jur ca se pot baza pe tine, în orice împrejurare. Sâmbătă ai tendinţa, pentru unii supărătoare, de a fi permanent in ofensiva, sa ţii la părerea ta şi să nu faci concesii sau compromisuri nimănui. Păstrează-ţi calmul şi umorul! Duminica poţi să primeşti o veste în doi peri despre o reuniune de familie la care te aşteptai să fii invitat.

TAUR Sâmbătă ai o perioadă bună pentru rezolvarea cu succes a problemelor de familie, sau de cuplu. Duminică încearcă să păstrezi direcţia asta benefică. Nu pleca la drum lung, mai ales la munte! Horoscopul tău arată că îţi este necesara o viata ceva mai activa, şi poti incepe cu plimbări scurte în aer curat, evitând aglomeratia, dar şi vremea capricioasă. Totuşi, atenţie la căldură, curent, ploaie, furtună şi la schimbarea bruscă de temperatură! In acest weekend faci schimbările la care te gândeai de mai mult timp, care privesc dispunerea şi ergonomia camerei tale şi de ce nu, a bucătariei sau a livingului.

GEMENI Spui multe lucruri deodată urmând firul rapid al gândirii. Trebuie să fii exact şi concis în comunicare, altfel poţi avea de pierdut. În weekend nu ai timp, nu ajungi la niciun rezultat! Sâmbătă, o veste bună urmată de o mică pierdere. Un obiect pe care-l găseşti, până la urmă. Ai mare nevoie de un sfat bun, de confirmarea unei atitudini aşa că… sună un prieten. Dupa cum spune înţeleptul, la un prieten trebuie să găseşti aprobarea faptelor tale, un pahar de apă şi un sfat bun! Duminică nu trebuie sa forţezi lamurirea unor situatii, deoarece atuul pe care te bazezi, gândirea rapidă şi uşor cinică nu te ajuta prea mult.

RAC O problemă personală, mai veche, îşi poate găsi în weekend o rezolvare parţială. Nu amâna problemele, obligaţiile! Pot să ia o întorsătură urâtă şi să nu mai poţi rezolva nimic, mai târziu. Sâmbătă – micile înfumurari pe care le afisezi pot fi interpretate ca un succes pe care, de fapt, nu l-ai avut. Cineva, probabil din Fecioară, sau Săgetător încearcă să te ajute, să-ţi intre în graţii. Sâmbătă seara eşti invitat, se pare, la o petrecere veselă, poate la o petrecerea ad-hoc. Duminică – zi de ordine şi curăţenie, sau de plecat la drum!

LEU Ceva legat de o reglementare legală, primeşti o veste în acest weekend. Aspectul pare neutru pentru tine, dar afectează anturajul, pe cei din jurul tău. Cooperează mai strâns cu ei. Poţi folosi această zi de sâmbătă ca să-ţi faci un bilanţ al lucrurilor pe care le ai de făcut, planuri pentru săptămâna viioare şi nu numai! Relațiile cu persoanele născute in semne de aer și foc sunt in acest weekend armonioase, dar nu prea grozave cu cei născuți în semne de apa și pământ. Nu te amesteca cu cei care nu sunt ca tine. Mezalianţele şi amestecurile de religii şi rase au fost întotdeauna motive de conflicte, mai mari sau mai mici. Cercul tau de prieteni este destul de bun, nu te baga in cine ştie ce fiţe.

FECIOARĂ O perioadă care se anunţă tonică. În weekend profită ca să ceri ceea ce ţi se cuvine, să obţii ceea ce ai dreptul. Impresia de greutate poate trece prin mişcare şi eliminarea toxinelor. Horoscopul tau te sfatuieste sa ceri sfatul si sprijinul unui prieten experimentat, inainte ca ceilalti sa se prindă că nu stii să te descurci. Poate că este vorba de petrecerea de sâmbătă seara, sau de team building-ul de care esti responsabil, sau de făcut ceva prin casă, ceva de genul ăsta. În orice caz, distracţia este pe măsura dorinţei tale. Stelele te avertizeaza sa-ti supraveghezi sănătatea şi regimul alimentar şi… trebuie să răreşti ţigarile, sigur, dacă fumezi!

BALANŢĂ Primeşti o veste despre casă, sau o sarcină suplimentară din partea familiei, care te pune pe gânduri. În acest weekend, nu te grăbi! Lasă lucrurile să se aranjeze într-o ordine naturală! Sâmbăta o poti folosi sa iei, in sfarsit, decizia aceea desteapta, curajoasa si dreapta, la care te gandesti de mai multa vreme. Nu tot ce este adevarat si drept trebuie, însă, spus in gura mare, trebuie sa dai dovada de mai multa diplomaţie şi tact in relatiile cu familia ta, cu anturajul tau. Sâmbătă seara sunt ceva petreceri la orizont, trebuie numai să alegi. Duminică, probabil, o să te trezeşti la prânz, aşa că abia dacă ai timp să pregăteşti programul de săptămâna viitoare. Pentru că în jungla asta de beton Balanţele dezechilibrate care nu au un plan, sunt devorate de monştrii, în filmul horror care este realitatea cotidiană.

SCORPION În weekend eşti „rebel fără o cauză”, chiar dacă stai acasă, singur, cu căţelul, sau pisica. Atitudine această de frondă curajoasă te caracterizează, dar îţi consumă energia şi resursele! Simţul tău posesiv de Scorpion veninos ţinut prea mult în frâu se răzbuna sâmbătă. Discuţii aprinse cu cineva de la care vrei sa obtii ceva important. Reuşită, pentru că încăpăţânarea bate logica. Duminică trebuie să faci, neapărat, ceva care îţi place mult, poate să te duci la un concert, poate o plăcintă americană cu cafea scumpă, sau pur şi simplu să stai în pat!

SĂGETĂTOR Evită izbucnirile sentimentale şi instabilitatea emoţională şi amână orice nu îţi face plăcere. Ascultă cu atenţie, oportunităţile abundă. Duminică o veste care îţi confirmă bănuiala ta. Mici îmbunătăţiri şi transformări favorabile ale unei situaţii, veşti bune de departe. Seară de sâmbătă relaxantă şi plăcută. Poate la un film, poate la un concert, poate la un club neagresiv, plăcut, nepoluant și care nu ia foc. Nu, mai bine fără club! Duminica este zi de aranjat garderoba pentru sezon. Ca să vezi dacă nu trebuie să aranjezi, sau să cumperi ceva.

CAPRICORN Mici ambiţii personale, mai curând nişte achiziţii, nu prea scumpe, dar care nu-ţi dădeau pace, pot fi satisfacute în acest weekend spre mulţumirea ta. Nu pleca la drum lung, în niciun caz! Sâmbătă este o zi favorabilă schimbărilor, deciziilor de impact. Toate domeniile sunt favorizate, mai puţin cele care ţin de iluziile pe care ţi le faci în relaţiile sentimentale. In viata este ca in supermarket: ai de unde alege, dar nu găseşti ce iţi trebuie. Mai nou, se pare ca şi oferta este de proastă calitate! Duminică, daca astăzi te simti cumva zdrobit de refuzurile prietenilor și ale anturajului, în general, nu-ţi risipi inutil energia ca sa demonstrezi că ai totuşi dreptate.

VĂRSĂTOR Un weekend liniştit. Fără frică şi fără complexe poţi rezolva, sâmbătă, situaţii mai vechi, considerate delicate. Duminică concentrează-te pe problemele urgente din domeniul sentimental. Mult entuziasm şi optimism şi o privire mai filosofică asupra vieţii te ajută să te bucuri din plin de deliciile verii, în plinătatea ei. Care delicii, costă din ce în ce mai mult! Stelele şi conjunctura astrologica te avantajeaza astazi, protejându-te eficace impotriva atacurilor familiei şi prietenilor care vor neapărat să te scoată la plimbare, sau la nu ştiu ce festival, sau concert. Fă-ţi propriul program şi ţine-te de el!

PEŞTI Sâmbătă, puţin mai aglomerată. Poţi să finalizezi unele lucruri întârziate, în prima parte a zilei. Duminică, trebuie să te odihneşti mai mult. Seara, poate la un spectacol, film, concert. Nu te enerva din cauza unor nimicuri sau a unor inexactităţi de comunicare. Fii deosebit de precis în discuţii. Ziua de duminică este un prilej să recapeţi iniţiativa. Poziţia lui Venus indică prietenii noi şi petreceri reuşite, asa ca fă un tur de telefoane pe la prieteni ca să vezi de unde sare invitaţia. Se poate să primeşti scurte veşti neaşteptate de la membrii familiei şi/sau de la prieteni. Surprize plăcute şi mai puţin placute, situaţii care evolueaza spre întorsaturi neaşteptate, dar comice până la urmă, sunt deliciile weekendului.

