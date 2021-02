Horoscop 20 februarie. Dezastru major pentru o zodie în weekend: O problema veche revine in actualitate

BERBEC În acest weekend eşti convingător, trebuie să reuşeşti! Totuşi, dacă întâlneşti o opoziţie organizată, fii calm, nu ai altă soluţie decât să amâni ceea ce vrei să faci pentru o zi mai bună. Sâmbătă seara nu trebuie să faci nimic important, numai activitaţile de rutină. Daca eşti alergic la prostie ţine medicamentele la indemană, adică stai acasa, nu iesi in lume. Îti cad cumparaturi, dar nu din orice fel ci cauti ceva deosebit pentru sezonul de primăvară. Sfatul meu etern: răcorosul in şi bumbac american! Vestile pe care le primesti din presă iti dau o imagine buna asupra situatiei financiare si a rezultatului eforturilor familiei tale.

TAUR Onorează promisiunile făcute. Supraveghează cu atenţie relaţiile din anturaj. Nu lua decizii. Distrează-te sâmbătă seara, poate la un film nou, poate muzică bună, acasă, deocamdată! Nu fii naiv, nu da crezare bârfelor. Cu toate că sunt aşa de pasionante ca nişte telenovele în care tu joci rolul principal. Utilizează orele de lumină naturală. Nu uita că loialitatea este în zilele de astăzi lucrul cel mai scump şi marfa cea mai rară! Duminică, mai toata ziua, este bine aspectata de stele, asa ca profita ca să obții ceva favoruri sau sa rezolvi unele situatii. O veste buna si una nu prea, ca sa fie totul echilibrat. Abordarea sistematica a situatiei îţi furnizeaza datele necesare rezolvarii ei. Simţul tău practic este la înălţime, trebuie doar să-i dai curs, transmite acest horoscop.

Probleme pentru gemeni în horoscop

GEMENI Conjunctura astrologică te sfătuieşte să foloseşti sâmbăta aceasta, dar şi tot weekend-ul, ca să te relaxezi şi să te odihneşti. Eşti obosit şi trebuie să eviţi să devii obosit cronic! O problema veche revine in actualitate: ai greşit atunci, sau acum? Lasă analizele şi mergi mai departe! O informaţie de ultimă oră te avantajează în mod deosebit. Verifică prin prietenii apropiaţi şi de încredere. Nu promite nimic! Dar, in secret poti sa speri ca o sa ai succes. Este o zi vesela si optimista, plina de surprize placute din partea celor dragi, mai ales din partea prietenilor, copiilor/parintilor şi a rudelor. Unii gemeni au de ales, de luat o decizie, ceea ce este foarte greu pentru nativii zodiei duale…

RAC Realizezi, în acest weekend, că parcă ţi se ridică un văl de pe ochi şi minte! Ideile tale apar clare şi descoperi şi motivaţiile şi maşinaţiile celor din jurul tău. Totuşi, situaţia nu e rea! Configuraţia stelelor arată o perioada buna, mai ales in ceea ce priveşte sănatatea şi amorul. Luna, in creştere lentă, te îndreptăţeşte să speri în rezolvarea favorabilă a problemelor tale sentimentale, sau măcar in amanarea lor profitabilă. Este o zi bună pentru cumpărături, întâlniri, scurte ieşiri la plimbare în oraş, sau mici vizite. Alege ce îţi place mai mult! Poti sa incepi sa-ti faci proiecte pentru urmatoarea perioada, următoarea săptămână. Asa trece ziua mai repede si afli ce idei au si prietenii sau membrii familiei tale.

LEU Sunt favorizate odihna şi relaxarea, evită orice schimbare de program. Uneori, adică şi în acest weekend, lipsa noutăţilor înseamnă calm şi linişte – arată conjuncția dintre Soare și Venus, în zodie. Odihneşte-te mai mult, ai nevoie! Cumpărăturile, în general şi achiziţionarea bunurilor de folosinţă indelungată, în special, sunt, sâmbătă, favorizate de stele. Trebuie sa te gandeşti foarte bine cum o să cheltuieşti banii albi puşi deoparte pentru zile negre, dar nu te gândeai ca acele zile negre sunt aşa de apropiate. Acasă fiind, te intâmpină un amestec asortat de treburi urgente care asteapta hotaririle si actiunile tale energice. Insa, prudenţa si calmul trebuie să fie caracteristicile tale pentru seara de sâmbătă, mai ales daca mergi prin traficul aglomerat din oraş. O seara plăcuta, chiar dacă ai un sentiment ciudat de ”déjà vu”.

FECIOARĂ Eşti, din punct de vedere emoţional, sensibil. Atenţie la discuţiile în contradictoriu cu persoanele apropiate, cu familia. Veşti bune. Ziua de sâmbătă favorabilă călătoriilor, mai ales cele scurte. O sâmbătă bună. Partenera/partenerul este în toane bune, sau doarme, în casă nu este mult de lucru, iar pe seară poţi ieşi pe Skype, să vezi ce mai face lumea. Uneori ai nevoie de puţina solitudine. Sâmbătă singurătatea îţi face bine. Nu te implica in conflicte – weekend-ul acesta nu esti un bun mediator. Este o zi binevoitoare. Stelele te sfatuiesc sa leneveşti un pic mai mult, pentru că te aşteaptă o săptămână obositore, dar poate plăcută. Trebuie sa accepti faptul ca viata este in continua schimbare si ca trebuie sa faci parte din schimbare, daca vrei sa ai succes, se arată în horoscop!

BALANŢĂ Nu te simţi foarte confortabil în acest weekend, poate unde aştepţi ceva, cumva! Întreaga viaţă este compusă din astfel de aşteptări, calmează-te şi vezi-ţi de treburile de weekend! Din punct de vedere emoţional, ai dori să-ţi discuţi problemele personale cu cineva de încredere. Poate găseşti un sfat bun. Unele promisiuni pe care tu le iei drept garantii te fac sa sari in sus de bucurie, dar stelele zic sa dai dovada de rabdare. Sâmbătă primești o veste bună, o informație valabilă, dar inca totul este la inceput. Din nou te bucuri de mare popularitate printre prieteni, mai ales că veselia si energia de care dai dovadă te fac un companion foarte placut.

SCORPION De ce nu vrei să priveşti adevărul în faţă şi îţi faci fel de fel de iluzii? Fii ceva mai pragmatic, mai direct şi doar aşa îţi poţi rezolva problemele, în primul rând pe cele sentimentale! Sâmbătă, poziţiile planetelor iţi indică un program incărcat. Lasă ironia deoparte pentru că poţi răni inutil persoane care ţin la tine. O zi bună. Implică-te mai mult în rezolvarea problemelor de acasă lăsând la o parte încăpăţânarea şi agresivitatea. Vei fi recompensat. Pe seară o veste pe care o aşteptai de ceva vreme! Zodia ta este bine aspectata si cu toate ca esti la fel de agresiv si ironic, anturajul tău te gaseste…adorabil! Stelele-s de vina! În sfirsit, putina liniste pentru o parte dintre Scorpioni. Profită cu entuziasm si vezi de prietenii de care cam ai cam uitat de o perioada de timp, nu i-ai mai vazut din cauza distopiei sanitare.

SĂGETĂTOR Emoţional, conjunctura arată unele porniri impulsive, care trebuie repede cenzurate de raţiune. Vorbeşte puţin şi ascultă mai mult, zâmbeşte, este sâmbătă şi trebuie să te relaxezi! Nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce ai de gând să faci. Se întâmplă lucruri, care te avantajează pe termen lung. Capacitatea ta de a te impune este susţinută de stele. O veste bună de la partenerul tău de viaţă. Nu uita buchetul de flori! Astăzi este o zi plină de hotărari intelepte: sa te laşi de fumat, sa slabeşti, să nu mai cheltuieşti aiurea banii, să nu mai pierzi nopţile! Şezi şi cugeta, spune o vorba ardeleneasca, care astăzi ti se potriveste. Se pare ca iei o hotarare pripită în domeniul sentimental şi trebuie sa te opreşti. O persoana din anturaj, sau o rudă, iti solicita sâmbătă seara ajutorul, spune acest horoscop.

CAPRICORN Astăzi, sâmbătă, dai dovadă de un umor sănătos şi de o bună dispoziţie care te fac un companion plăcut în anturaj. Acordă-ţi nişte pauze, menajează-te şi încercă să te odihneşti mai mult! De sâmbătă dimineaţa, cu o configuraţie favorabilă, incepi să te simţi mai bine şi să te frămanţi mai puţin. Ai de platit nişte facturi – nu iti face nicio placere dar rezolva neaparat in cursul zilei de luni. Atenţie la genuchi, protejează-i! Fii mai atent la forma fizică! Sâmbătă trebuie să eviţi asumarea de angajamente şi responsabilitaţi pe termen lung şi să nu pleci în nicio călătorie sau excursie lungă.

VĂRSĂTOR Un weekend care pare liniştit. Fără frică şi fără complexe poţi rezolva unele situaţii personale. Domeniul sentimental este bine aspectat. Vorbeşte, explică, motivează şi poţi avea succes! Se pare ca o parte din Varsători au de rezolvat unele probleme sentimentale sau spirituale de care nu prea vorbesc, pentru că ţin mult la ele. Sâmbătă seara ai noroc! Ai mai multe propuneri de distracţie şi lucrurile par să se rezolve mai uşor. O veste sau o informaţie care te interesează. Sâmbătă seara ai ceva de facut şi nu ai nici chef nici ceea ce iti trebuie. Nici nu este urgent aşa că poţi amâna. Concentrează-te pe problemele importante ale familiei tale.

PEŞTI Te grăbeşti inutil. Nu uita că graba strică treaba! Trebuie, numai, să ţii seama de natura relaţiilor umane. Ceasul tău biologic te îndeamnă în acest weekend la relaxare şi distracţii. Sâmbătă poţi rezolva relativ uşor unele problemele sentimentale şi chiar să obţii ajutor de unde nici nu te aşteptai. Trebuie să te odihneşti mai mult şi să-ţi menajezi sănătatea. Trei mere pe zi şi la doctor niciodată, spunea Paracelsus. Grija pentru aspectul tău fizic, pentru pantofi şi pentru parfum este mai accentuată. La tine este semn că se pregateşte ceva, sâmbătă seara…

Horoscopul capital.ro a fost oferit în exclusivitate de profesorul Radu Ștefănescu.

