Horoscop, 18 februarie. Acești nativi trebuie să fie mai siguri pe ei! Cu răbdare și hotărâre vor reuși tot ce și-au propus!

BERBEC Iniţiezi un fel de selecţie naturală în jurul tău, în sensul că ceri ceva, dar primeşti altceva. Testarea prietenilor şi a colegilor te ţine ocupat toată ziua, aşa că nu ai timp de altceva.

În general şi astăzi în special nu este favorabil să-ţi iei nici un angajament pe care, apoi, este greu să-l respecţi. Concentrează-te numai pe treburile de rutină şi nu lăsa să fii deranjat.

TAUR Aspecte favorabile deciziilor, la muncă. De asemenea o zi relaxantă, plăcută ba chiar interesantă sub aspectul realizărilor personale, pentru că găseşti nota potrivită în acordul sentimental.

Ziua de astăzi se configurează ciudat - tu pari că eşti pus în faţa unei decizii. Adica nu şti ce sa alegi, intre două căi de urmat. Decizie care nu-ţi este chiar la îndemână fiind vorba de o problemă mai complicată şi probabil foarte personală.

GEMENI Ziua este sub semnul discuţiilor neterminate. Ca un făcut, timpul te presează şi mereu nu termini ce ai de spus, asta pentru că ai un debit verbal prea mare şi te pierzi în amănunte. Eşti dispus să porţi conversaţii lungi, despre subiecte diverse. Mercur in aspecte şi toane bune te influenţează favorabil şi debitul verbal are volumul unei Niagare. In toata această dorinţă de afirmare a „eului”, care se exprimă, nu trebuie să pierzi din vedere să ciuleşti urechile.

RAC Trebuie să analizezi ultimele veşti şi evenimente şi să retrasezi cursul lucrurilor. Lucrurile nu stau în realitate, cum te-ai gândit tu, socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din târg! Profesional dar şi personal treburile par să meargă ceva mai bine. Dar exista intotdeauna un „dar” eşti mereu fascinat de găsirea formulei care să te umple de bani. De exemplu astăzi, luni, fiind zi de cumpărături de completare, după consumul din weekend, te gândeşti cum să faci să cheltuieşti mai puţin!

LEU La serviciu nu te lăsa atras în probleme mărunte care te obosesc, dar nu produc nimic concret. Nu te grăbi nejustificat, nu este genul tău şi nici nu dai rezultate mai bune procedând astfel. Până la urmă iei o hotărâre, dar vei constata că nu ai luat în considerare toate datele problemei, că nu ţi-ai făcut „stereotipuri de comportament”, că uneori stai „cu botul pe labe” în defensivă. Totuşi, astăzi te simţi din ce in ce mai in formă, cu mai multă energie şi dinamism.

FECIOARĂ Pragmatismul tău este de mare folos astăzi, viziunea ta realistă aduce succes. O zi, densă, aglomerată, dar plăcută. Seară poate fi deosebită în compania celor dragi.Dupa câteva zile echilibrate, care zile au trecut repede fără amintiri memorabile, stelele iţi surâd din nou. Cu zodia în continuare relativ neaspectată trebuie sa eviti confruntările tăioase, mai ales cele legate de activitaţile profesionale sau de meseria ta.

BALANŢĂ Un vârf de energie te face să acţionezi rapid, fără să gândeşti prea mult. Fii prudent şi o să fie bine. Din nou te simţi obosit, sfârşit, golit de puteri. Ia măsuri imediat, nu aştepta! Armonia trebuie să facă parte din viaţa ta, aşa au hotarât stelele pentru tine. Ai şansa să-ţi clarifici un pic dorinţele şi aspiraţiile, să te detaşezi de cotidian. Puţină solitudine, singurătate bine temperată – nu-ţi strică şi îţi întăreşte capacitatea de dialog.