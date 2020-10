Horoscop 16 octombrie. O zodie are probleme vineri: Păzeşte-ţi buzunarele

BERBEC Eşti bine dispus şi acest lucru îţi atrage bunăvoinţa celor din jur şi a unor persoane importante din viaţa ta. În a doua parte a zilei, o veste, sau, o întâlnire, care îţi face plăcere. Viaţa este o continuă succesiune de imagini şi iluzii… Prietenii îţi sunt aproape ca întotdeauna, aşa că poţi avea o surpriză plăcută. Sau, nu! Nu uita că in dragoste, ca şi în politică, este relativ uşor să caştigi increderea, dar este extrem de greu să-ţi respecţi promisiunile facute!

TAUR Atenţie la ceea ce faci astăzi! Ai ezitat destul de mult ca să te apuci de un proiect, de o activitate, să schimbi ceva în viaţa ta. Conjunctura îţi este favorabilă, poţi să îndrăzneşti! Experienţa acumulata, antrenamentul până la urmă, din discutiile avute in ultimul timp cu colegii şi cu rudele te avantajeaza sa fii elocvent și să ai ultimul cuvant. Pe de altă parte, viata ta sentimentala nu este suficient de intensă pe cat ai dori. In orice caz, trebuie să dai dovada de discreţie, diplomaţie şi eleganţa. Iluziile pe care ţi le-ai facut in ceea ce privea pregatirea şi performanţa unor persoane din anturajul tau se spulberă azi ca fumul de ţigara!

GEMENI E bine că vrei bunăstare, dar nu cheltui banii ca şi când ai avea-o! O criză acută de superficialitate te poate face să pierzi bani. Ochii văd, inima cere – dar ţine cardul în buzunar! Dedică ziua rezolvării problemelor importante, însă nu forţa în rezolvarea rapidă a unor situaţii. Lasă timpul să lucreze. Pe de altă parte dragostea ta cea mare are unele acorduri false şi supără la sentimente, de aceea ar trebui sa te intrebi nu cât de mare este, ci pentru cât timp! Totuşi, astăzi, ai noroc in dragoste. Puţin, dar există!

RAC Veşti bune. Se întâmplă lucruri, care te avantajează pe termen lung. Nu este o zi în care să faci schimbări esenţiale, pe niciun plan. Seara este mai bine să stai acasă, evită drumurile. Ceea ce s-a pierdut, se va găsi. Regăseşti fie un obiect pierdut, fie ceva ce ai rătăcit, poate chiar sentimente, sau trăiri. Evită incidentele domestice şi nu supralicita în discutiile cu anturajul, la serviciu, sau cu familia, dacă eşti înţelept şi stai acasă în acestă seară de vineri, convenţional atribuită cumpărăturilor săptămânale, cinelor sofisticate şi filmelor horror.

LEU Capacitatea ta de a domina situaţia, abilitatea de lider şi inspiraţia, dau rezultate. Toată lumea ştie că eşti generos. Câţiva ştiu că eşti naiv. Păzeşte-ţi buzunarele, oricum, nu ai bani! Veşti bune de departe. Nu cheltui mai mult decât ţi se pare rezonabil. Nu întotdeauna un preţ mare înseamnă şi o calitate bună. La serviciu, sau în societate încearcă să-ţi impui punctul de vedere prin paşi mici, îdar siguri, renunțînd la strategia, puţin recomandată, mai ales astăzi : „totul sau nimic”! Cu toate ca totul pare o mare comedie, sau un scenariu care nu a fost bine montat, te complaci in continuare in jocul tău amoros. Pentru că, se pare, obişnuinţa este o a doua natură!

FECIOARĂ Căldura sufletească şi investiţiile spirituale făcute astăzi pot aduce relaţii normale, linişte şi înţelegere. Dedică ziua celor dragi, familiei, prietenilor sau partenerilor apropiaţi. O zi foarte potrivita ca sa iei inițiative curajoase, atât în domeniul tău de activitate, cât, mai ales, in relaţiile tale sentimentale. Confuzia şi dezordinea sentimentală proprie zodiei pot deveni calităţi poetice, dacă dai dovada de abilitate și nu vorbeşti prea mult! Dar atenţie, nu tot românul este poet! Trebuie să fii conservator şi să refuzi ceea ce nu este conform vederilor tale

BALANŢĂ Realizezi că întreaga ta existenţă este un laborator de experienţe. Încercate de tine, pe tine! Viaţa îţi pare ca o formulă complicată, dar astăzi afli că descoperirile mari sunt simple! Ţi-ai programat din timp ziua aceasta pentru cumpăraturi în oraş, dar iată, ceva neaşteptat te face să-ţi schimbi planurile. Este totuşi o veste bună. Entuziasmul, calmul și optimismul trebuie să te caracterizeze. Vremea şi vremurile te enervează, dar este indicat să-ţi stăpâneşti agresivitatea. Orice necaz are şi o latură comică! Gândeşte pozitiv, nu te mai văita şi viaţa poate fi mai frumoasă!

SCORPION Stelele indică avantaj pe plan profesional. Îţi poate fi solicitat sprijinul într-o problemă, care nu este chiar din domeniul tău. Dar îţi dai tot interesul, ceea ce este foarte apreciat! Dimineaţa o poți folosi să iei, în sfârşit, decizia aceea deşteaptă, curajoasă și dreaptă, la care te gandesti de mai multa vreme. Totuşi, nu tot ce este adevarat și drept trebuie spus in gura mare, trebuie sa dai dovada de mai multa diplomatie și tact în relatiile cu anturajul tau. Nu eşti prea vesel azi, de aceea e bine să-ţi faci de lucru prin oraş, să te plimbi, poate faci ceva ordine prin haine, în orice caz să nu stai singur, pâna seara iţi vei reveni.

SĂGETĂTOR O zi plăcută, eşti în plină formă! Dimineaţa evită graba, intervenţiile şi mişcările bruşte, deciziile pripite. Continuă cu aceleaşi activităţi de până acum, noul nu prea te favorizeză. Spiritul pătrunzător şi o viziune de ansamblu sunt calităţile tale incontestabile, dar niciodată nu eşti suficient de abil social, nu speculezi oportunităţile. Ai o perioadă interesantă, vorba înţeleptului chinez, poţi profita de ea, dacă poţi!

CAPRICORN Sunt mai multe “locuri strâmte”, unele activităţi aflate pe “drumul critic”. Azi trebuie să ocoleşti cu abilitatea şi diplomaţie subiectele tabu de la serviciu, cu prietenii, sau de acasă. Astăzi ai perioadă bună. Configuraţia stelelor arată o perioada excelentă, mai ales in ceea ce priveşte profesia şi ascensiunea socială. Te preocupă, te obsedează banii şi parvenirea. Cu mai multă obiectivitate, profesionalism şi echilibru interior poţi gasi calea. Pe de alta parte nu lua în serios toate bârfele şi intrigile făcute parcă special să-ţi amărască viaţa. De fapt, chiar aşa este! Poate că este un ultim examen al vieţii înaintea promovării tale într-o etapă nouă, sau a încasării unui bonus sentimental.

VĂRSĂTOR Poţi să atragi şi să convingi pe cei din jur prin afirmarea dorinţei de libertate care te caracterizează. Fără limitări impuse artificial, te poţi manifesta şi acţiona spre folosul tău. Astăzi ai o configuraţie bună, ai şansa să faci bine tot ceea ce începi şi să te impaci cu cineva pe care l-ai evitat multa vreme. Relaţiile cu persoanele nascute in semne de aer si foc sunt astazi armonioase, dar nu prea grozave cu cei născuţi în semne de apă şi pamânt. O anumită rutina se cere în profesie sau meserie şi se numeşte metodă, dar in dragoste trebuie sa aduci mereu ceva nou, ca să-i intreţii mereu flacăra!

PEŞTI Conjunctura indică că-ţi trebuie o pespectivă diferită. Trebuie să stai în defensivă, ca să realizezi noul orizont de vedere. Dar, nu lăsa lucrurile neclare, confuze, „în coadă de peşte”! Aspecte favorabile par că te avantajează mai ales în planul mental, al proiectelor, şi prin urmare logică, pe plan social. Trebuie neapărat să analizezi evenimentele din ultimul timp, să tragi concluziile care se impun şi să iei imediat măsurile necesare. Ziua nu este cea mai bună din tot anul, dar de departe nici cea mai proastă, asa încat o să te strecori prin toamna aceasta incertă spre o seară care trebuie neapărat să-ţi îmbunătăţească bilanţul zilnic.

