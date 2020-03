BERBEC

Sâmbătă încerci să ajuţi pe cineva apropiat. Lângă cei dragi te simţi bine şi motivat. Totuşi, te miri de unele nepotriviri între planuri şi realitate. Duminică, zi bună pentru cumpărături. Weekend-ul este o perioadă favorabilă prin prilejurile care ţi se oferă mai ales în domeniul social şi al relaţiilor. Perioadele tulburi, cu grad înalt de risc şi cu o puternică componentă de haos, te-au avantajat întotdeauna, prin aplicarea practică şi pragmatică a marii tale capacităţi de a te concentra pe perioade scurte şi a rapidităţii care te caracterizează.

TAUR

Nu da crezare celor care vor să-ţi strice acest weekend cu veşti rele! In rest, ai grijă ce manânci, mai puţine calorii şi mai multe fructe. Sâmbăta este favorabilă lucrurilor importante. Promovează-ţi cu hotărâre interesele personale. Nu te speti cu munca şi nu fă eforturi titanice, mai ales dacă este vorba de curăţenie! Duminică, nu ai frică, păstrează speranţa şi portile succesului sunt larg deschise pentru tine. Continuă să perseverezi pe drumul tău! Totuşi, weekendul, segmentul de timp în discuţie este o perioadă “încurcată”.

GEMENI

Sâmbătă seara ai un prilej de distracţie, o petrecere sau o zi de naştere la un nativ din zodia Peștilor. Duminică, poate nu ar fi rău să te distrezi încă puţin, dar parcă te simţi zdrobit de oboseală, oboseala cronică, mai bine odihneşte-te! Stai acasă, şi du-te la culcare mai devreme. Neapărat cu pisicuţa sau căţeluşul. Iniţiaţii spun că un animăluţ de companie ne protejează somnul şi ne fereşte de „energiile negative”. Parol!

RAC

În acest weekend oferă-ţi o compensaţie, un catharsis: cumpărături, un film, o îngheţată bună, poate o cafea scumpă! Singurătatea în aglomeraţie, specialitatea ta, te apasă mai mult în zilele libere! Sâmbătă este o zi relaxantă şi plăcută ba chiar interesantă – sunt posibile unele întâlniri întâplătoare cu prieteni vechi dar neglijaţi. Tot sâmbată, probabil, că te duci la cumpăraturi… Duminică dimineaţa o sa vrei să faci puţină curaţenie în casă şi în suflet. Poate te duci la biserică? Ai nevoie să te redescoperi, să dai deoparte ceea ce este convenţional şi obligaţie şi să vezi cum poţi împăca adevaratele tale scopuri cu ceea ce ţi se oferă.

LEU

Stai liniştit şi observă. Nu e momentul nici să ataci, nici să te predai! Jocul social are regulile lui nescrise, aşa că dacă le respecţi în acest weekend, ai numai de câştigat, de profitat! Rezolvând problemele în acestă sâmbătă îţi apropii prietenii, iar dacă eşti şef în grupul tău, nu ezita să-ţi asumi răspunderea, dar nu să pătimeşti tu pentru alţii. Fiecăruia, după ce merită! Duminică, anturajul, prietenii, rudele, tot acest „habitat social” îţi pare mai capricios şi mai dificil decât de obicei. Află ce se vrea de la tine. Acordă-ţi o pauză, un armistiţiu şi foloseşte seara de duminică numai pentru tine, cum vrei tu, cum hotărăşti tu, în termenii şi condiţiile tale!

FECIOARĂ

În weekend eşti contrariat şi stresat de anumite veşti, dar le dai prea mare importanţă! Te împrăştii în prea multe direcţii şi activităţi. Distracţia este bună, dar şi foarte obositoare! Trebuie să dai dovadă de toleranţă în faţa slăbiciunilor celorlalţi. Sigur, în gând poţi să dai o mulţime de replici ironice şi cinice, aşa cum îţi place ţie. Continuă să vezi viaţa prin ochelari cu lentile roz. Eşti inteligent, dar te tratezi! A propos, nu mai consuma medicamente aiurea, că aşa l-ai văzut pe Dr. House! Eşti tu „dăştept” dar medicii au învăţat şase ani cum să te păcălească. Dă-le dreptate şi ia pilulele cum au zis… Duminica trece repede, pentru că îţi este foarte somn. Te trezeşti târziu şi te duci la culcare devreme, cu animăluţele tale. O zi model!

BALANŢĂ

Relaţiile sentimentale sunt pe primul loc, îţi captează toată atenţia şi energia, în acest weekend. Fie în duo, sau solo, dragostea te acaparează cu dulci promisiuni. Dar, fii totuşi atent! Trebuie să-ţi organizezi viaţa, activitate, timpul liber de sâmbătă, de exemplu. Sfatul stelelor este să te duci la un spectacol bun, dacă eşti dintr-un oraş mare, şi/sau să răsfoieşti o carte bună. Sau, la fel de bine, să asculţi muzică bună. Este momentul să te gândeşti la un curs nou în viaţa ta. Duminică aflii că ceva se pregătea de mai mult timp, fie ca ştiai, fie nu!

SCORPION

Eşti extrem de ocupat în această perioadă în care primăvara îți intră în drepturi! Iar weekendul nu face excepţie. Ai de luat o decizie mai dificilă. Nu mai amâna, dar oferă-ţi şi timp de odihnă, relaxare! Sâmbăta este o vreme când trebuie să accepţi responsabilităţi sporite într-o perioadă tensionată şi afectată financiar. Retrage-te astăzi, ca să câştigi mâine! Dacă ai probleme în dragoste nu este indicat să le discuţi astăzi, mai gândeşte-te. Duminică, o perioadă din nou puţin tensionată, mai ales de bârfe şi vorbe. Nimic foarte important, însă. Seară plăcută duminică – poate un spectacol, poate o petrecere. Tu alegi, stelele doar propun!

SĂGETĂTOR

O dimineaţă, de sâmbătă, frumoasă! Ziua începe foarte bine, dar apoi o ia pe arătură! Eşti pus în faţa unor probleme, în familie, sau cu prietenii. Situaţii frivole distractive de weekend, nimic serios! Sâmbătă nu te mai lăsa prins in capcana clasică întinsă zodiei tale, cea cu confruntările şi provocările. Stai blând! Deschide bine de tot ochii! Duminica asta ai in sfarsit mai mult timp liber sa te ocupi de un hobby mai vechi al tau. Tot duminică configuratia astrala te indemna la discutii cu semnele de aer si apa si evitarea celor nascuti in zodiile de foc si pamant. Dragostea şi carisma proprie sunt foarte bine aspectate.

CAPRICORN

Nu îţi plac situaţiile neclare şi faci tot ce depinde de tine ca să ai situaţii cinstite şi sincere. Dar, îndoială începe să te cuprindă. E vorba despre dragostea ta cea mare. Note false? Caracteristica perioadei weekend-ului este dorinţa ta de nou şi proaspăt. Care se va manifesta şi în regimul alimentar şi în abordarea cu mult curaj a unor proiecte noi – sâmbătă. Dar şi printr-un maxim emoţional care te face să vrei să cunoşti şi alţi parteneri sau partenere. Frenezia noului te ţine până mâine, când duminică fiind te cuprinde comoditatea. Nimic din ce a fost nu mai este!

VĂRSĂTOR

Solo, sau în duo, în weekend eşti în divergenţă cu perechea, partenerul. Încercă să găseşti numitorul comun, o pasiune, un fel de mâncare, ceva, orice, care să stingă contradicţiile… Sâmbătă este o zi plăcută, în care te simţi tot timpul vesel. Configuratiile şi aspectele planetare oferă posibilitatea rezolvării unor vechi probleme. Călătoriile sunt sub un semn fast, adică excursiile de weekend. Duminică, transformări în bine ale relaţiilor cu prietenii sau familia. Nativele din zodie, mai ales, pot fi avantajate în relaţiile amoroase. O problemă personală îşi va găsi rezolvarea, de asemenea.

PEŞTI

Nu da înapoi, nu ceda, cu toate că te gândeşti că cel mai deştept… proverbe justificative! Stai pe poziţiile tale şi păstrează “status quo ante”, dacă vrei să fii respectat de cei din jur! Pe seară, sâmbătă seară, poţi să întâlneşti o persoană deosebită care să-ţi focalizeze atenţia şi sentimentele. Ai în tine o mare dorinţă de a dărui şi chiar faci mici cadouri, aşa, fără motiv. Sau, este ziua ta de naștere. Nu fă confidenţe despre viaţa ta personală, despre proiectele tale de viitor. Duminică fă-ţi o legendă, o imagine care să corespundă preferintelor anturajului şi o să ai toate avantajele.

