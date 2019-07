BERBEC Simţul tău posesiv ţinut prea mult în frâu şi încăpăţânarea ta se pot răzbuna în această zi de luni. Atenţie la discuţiile cu cineva din jurul tău, de la care vrei sa obţii ceva, cumva. Este o zi a comunicării. Esti dispus sa porţi conversaţii lungi, despre subiecte diverse. Mercur in aspecte şi toane bune te influenţează favorabil si debitul verbal are volum si consistenţă. In toata aceasta dorinţă de afirmare a eului, care se exprimă, nu trebuie să pierzi din vedere să ciuleşti urechile. În cele mai multe cazuri vorbele multe determina destainuiri şi mai şi…

TAUR Prudența si diplomatia trebuie sa te caracterizeze astazi, fiind comportamentul oficial preventiv în familie, cu cei din jur, in general. Dedică ziua lucrurilor obişnuite, de rutină. Trebuie neapărat să analizezi evenimentele din ultimul timp, să tragi concluziile care se impun şi sa iei imediat măsurile necesare. Un film bun, o discuţie cu prietenii la un suc, o cină plăcută cu toată familia – ceva de genul acesta care să-ţi încălzească inima şi să justifice aspectele favorabile astrologice.

GEMENI O atitudine solidară de genul „toţi o să avem o zi bună” este mai recomandabilă în această zi de luni. Mici întâmplări comice, distractive. O informaţie te luminează la propriu şi la figurat. Nu te grăbi, însă, ca să tragi concluzii. Poaţi să imiţi dinamica semnelor de foc, să joaci pentru scurt timp un rol. Aşa vei putea rezolva situaţiile dificile, de astăzi sau de oricând. „Disimularea inteligentă” a fost întotdeauna cheia succesului, în afaceri, dragoste sau război!

RAC Horoscopul tau te sfatuieste sa ceri sfatul si sprijinul unui prieten experimentat, pentru că este evident că nu te poţi descurca singur. Mai bine mai târziu, decât prea, târziu sau niciodată! Ai tendinţa, de altfel naturală, la majoritatea nativilor din zodia Racului, să te ascunzi în exoscheletul tău, să faci doi paşi înainte şi apoi un pas înapoi – dansul la modă de şase mii de ani al Racului. Trebuie sa ieşi din acest clişeu zodiacal şi să accepţi faptul că cea mai bună apărare este ofensiva.

LEU „Vai, ce mă bucur că ne-am întâlnit!” Configuraţia astrologica iti indica o posibilă întâlnire neaşteptată, dar care te poate bucura mult, mai ales prin noutaţile pe care poţi să le afli. Te preocupă, te obsedează banii şi parvenirea. Cu mai multă obiectivitate, profesionalism şi echilibru interior poți gasi calea. Pe de alta parte nu lua în serios toate bârfele şi intrigile făcute parcă special să-ţi amărască viaţa, în această zi de luni. Trebuie să convingi şi păstrarea calmului şi o atitudine civilizată sunt cheia reuşitei tale.

FECIOARĂ Reuşeşti să sincronizezi bine dorinţele tale cu realitatea. Fiind, pentru un procent din zodie, zi distractivă după muncă, programul tău de distracţie sau relaxare este acceptat cu plăcere de cei din jur. Hărnicia, curăţenia şi geniul detaliului sunt calităţile tale incontestabile, dar niciodată nu eşti suficient de abil social, nu speculezi oportunităţile. Poate că astăzi şi în perioada următoare, poate mâine, poţi să faci o alianţă cu un Geamăn speculant şi tare în gură, sau cu un Scorpion veninos şi răzbunător. Ai o perioadă interesantă, vorba înţeleptului chinez, poţi profita de ea, dacă poţi!

BALANŢĂ Stelele indică să renunţi la toate prejudecăţile şi micile frâne psihice care ţi-au frânt elanul şi nu ţi-au permis să-ti arăti adevaratele calitaţi, să ai performanţele pe care le meriţi. Zi incertă şi uşor disarmonică până la orele prânzului, apoi totul intră în echilibru. Totuşi, nu este o zi critică, ceea ce te fereşte parţial de extreme, de neplăceri. Stăpâneşte-ţi pornirile extravagante sau excesiv de vanitoase.

SCORPION Perioada favorizează nativii din primul şi ultimul decan al zodiei. Astăzi ai tendinta, pentru unii suparatoare, de a fi permanent in ofensiva, sa ţii la parerea ta, cu orice preţ! Mici succese care îţi lumineză astăzi sufletul. Ai mare nevoie de aceste confirmări ale valorii tale ca să-ţi întărească încrederea în forţele proprii. Nu trebuie să-ţi faci atâtea gânduri pentru orice amănunt.

SĂGETĂTOR Câteva surprize plăcute şi unele mai putin placute, situaţii care evoluează spre întorsaturi neaşteptate, sunt deliciile zilei. In rest, aceleaşi distracţii plictisitoare, aceiaşi viaţă! Atenţie la bani, unde îi pui şi cum îi cheltuieşti. Nu lua şi nu da bani cu împrumut, pentru că aşa se strică prieteniile. Banul este ochiul dracului, dacă nu-l stăpâneşti, el te conduce! Fii liniştit, totul o să fie bine. Principalul este să menţii statu quo ante.

CAPRICORN Azi trebuie sa eviţi asumarea de promisiuni, angajamente şi responsabilitati pe termen lung. Este bine, dacă depinde de tine, sa nu pleci în nicio călătorie lungă, în special cu spre seară. Evită să te enervezi din lucruri de nimic, fii constructiv în tot ce faci. Nu lua hotărâri când eşti iritat – mai bine lasă lucrurile să se rezolve singure. Nu aştepta foarte mult, mai ales de la cei cu care te întâlneşti astăzi. Nu promite, la rândul tău, mai nimic!

VĂRSĂTOR Nu îţi prieşte ziua de azi. Au pus ceva în ea! Nervozitate, nesiguranţă, neplăceri. Tot felul de „ne”. Lasă lucrurile în voia lor, nu interveni, că mai rău faci. O zi de luni trecere repede!

Prin energia ta, prin puterea de muncă de astăzi, stârneşti invidii, dar şi respect. Eşti gata să-ţi respecţi promisiunile făcute şi cauţi serios mijloace şi oameni ca să te poţi ţine de cuvânt. Modul în care abordezi astăzi relaţiile umane denotă că ai învăţat din greşelile trecutului. În hotărârea ta de astăzi în domeniul financiar se poate vedea experienţă şi maturitate.

PEŞTI Stelele spun, la fel ca un bătrân înţelept chinez, ca prea multa insistenţă duce la dezastru, pe cand, cumpătarea, aduce succesul. Nu insista inutil, dar nici nu renunţa când nu trebuie! Eşti pregătit moral şi material pentru schimbările care se profilează şi, în sinea ta, eşti mândru şi mulţumit pentru că vremurile nu te iau pe nepregătite. Odihneşte-te mai mult şi oferă-ţi mediul şi anturajul care îţi face plăcere.

