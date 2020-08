„Să fim cât mai aproape de pacienți face partea din strategia noastră de business. Dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor oferite au reprezentat un punct central în această strategie, adaptandu-ne contextului pe care îl traversăm cu toții și care pune un accent special pe digitalizare și tehnologie. Servicii precum rețeta electronică sau verificarea interacțiunii medicamentelor din tratamentul pacientului, cu ajutorul unor tehnologii de ultimă generație, sunt printre cele mai recente.” a declarat Sebastian Ring, Managing Director Help Net.

Game noi de produse și programe de loializare

Conform unui comunicat, cele 52 de farmacii care fac obiectul tranzacției sunt situate preponderent în judetele Hunedoara, Alba dar și București, regiuni în care Help Net urmărește o consolidare a poziției pe piață. Procesul de integrare a celor 52 de locații va începe în cel mai scurt timp, obiectivul fiind ca farmaciile să opereze sub brandul si conform standardelor Help Net, cât mai curând.

Farmaciile nou achiziționate vor suferi transformari atât ca design, urmând sa preia identitatea vizuală a farmaciilor Help Net, cât și ca poziționare și target de clienți, prin gamele noi de produse și programele de loializare special concepute pentru pacienții Help Net. Dezvoltarea rețelei de farmacii Help Net este o prioritate pentru companie, care îsi dorește să fie cât mai aproape de pacienții săi, oferindu-le produse și servicii de calitate superioară.

Help Net și Farmexim, distribuitorul național de medicamente, parte și el din grupul PHOENIX, își doresc să devină cei mai buni furnizori de servicii integrate de sănătate din România.

Despre Farmaciile Help Net

Fondat in 1998, Help Net este al treilea cel mai mare lanț farmaceutic din România, cu peste 350 de farmacii deschise la nivel național și o cifră de afaceri de peste 169 de milioane de euro în 2019. Compania are aproximativ 2.000 de angajați care oferă servicii de calitate înaltă pentru peste 3,5 milioane de pacienți.