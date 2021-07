Luni după-amiază capitala Marii Britanii a trecut prin momente tensionate. London Bridge a fost închis după ce în zonă a fost descoperit un obiect de muniție din Al Doilea Război Mondial, potrivit Daily Mail.

O primă reacție a venit din partea poliției orașului, care a anunțat pe contul de Twitter despre un posibil ”element de artilerie din Al Doilea Război Mondial” cu puţin timp înainte de ora 17:00 la King’s College din Guy’s Campus din Londra, în sudul Londrei.

Potrivit sursei citate, unele drumuri au fost închise, iar traficul a fost deviat. Totodată, poliția din Londra a făcut un apel la populație să evite zona până la rezolvarea problemelor, pirotehniștii fiind deja prezenți la fața locului.

„Traficul este deviat, iar unele drumuri sunt închise. Vă rugăm să evitaţi zona. Pirotehniştii intervin la faţa locului”, anunţă forţele de ordine.

De menționat este faptul că poliţia a creat un cordon de siguranţă şi a închis drumurile din zonă, în contextul în care, la acel moment, în Marea Britanie era oră de vârf, iar sute de oameni terminau programul de lucru.

O persoană care avea locul de muncă în apropiere a precizat că polițiștii i-au spus recomandat să se întoarcă în clădirea unde lucrează și să stea cât mai departe de ferestre.

Mai multe imagini au făcut înconjurul internetului. Aici se poate vedea cun un cordon de poliție a blocat drumul către London Bridge.

În același timp, chiar înainte de ora locală 18:00, un alt utilizator al rețelelor sociale a postat o imagine în care nu apare nici măcar o mașină pe London Bridge, într-un moment în care de obicei ar fi un trafic aglomerat.

Looks like #londonbridge is closed off by police. pic.twitter.com/phlM6h4rNp

— Will Trueman (@willtrueman) July 12, 2021