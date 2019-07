Sportiva din România a făcut dezvăluiri de senzație, susținând că titlul de la Wimbledon era cel mai mare vis al mamei sale.

„Nu am jucat niciodată un meci mai bun. A fost cel mai bun din carieră. Îi mulțumesc Serenei. A reușit să mă inspire de fiecare dată. A fost onoare să joc în fața lojei regale. Nu am cuvinte să exprim ceea ce simt acum. Am avut emoții mari înaintea meciului. Stomacul meu nu a fost deloc în regulă, dar am intrat pe teren și am oferit tot ce am avut. Este ceva special. A fost visul mamei mele. Spunea că vrea să fac ceva în tenis, să câștig finala la Wimbledon. Vreau să îi mulțumesc pentru tot!”, a declarat Halep după meci.

De asemenea, sprotiva din România susține că nu se aștepta ca numele să îi apară în loja regală și că ține să mulțumească în mod deosebit familiei, fanilor români prezenți pe fiecare arenă și lui Ion Țiriac.

„Nu știam că îmi va apărea numele în loja regală! Este o onoare pentru mine. Le mulțumesc părinților. Nu m-aș fi putut afla aici fără ei. E firesc, fără ei nu mă nășteam. Mulțumesc întregii echipe, antrenorilor. Îi mulțumesc și lui Darren Cahill. Datorită vouă am învățat să fiu o persoană mai bună pe teren. Vreau să mulțumesc țării mele. Mă susțin mereu, oriunde aș juca. Domnul Țiriac a venit să mă susțină special la această finală,” a conchis Simona Halep.

Te-ar putea interesa și: