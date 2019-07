Simona Halep (27 de ani, 7 WTA) va avea o misiune dificilă în fața Serenei Williams (37 de ani, 10 WTA) în finala turneului de la Wimbledon, consideră Brad Gilbert, unul dintre prietenii fostului antrenor al româncei, Darren Cahill. În prezent Gilbert este expert al ESPN, după ce fost un jucator dar și antrenor important al lui Andre Aggasi, Andy Rodick sau Andy Murray.

„Cred că pentru Serena, nu e important neapărat titlul cu numărul 24 în turneele de Grand Slam, ci mai degrabă numărul 4! Doar trei femei au câştigat un trofeu important după ce au născut Evonne Goolagong, Margaret Court şi Kim Clijsters. Dar să nu uităm că Serena nu mai este invincibilă, a pierdut 4 din ultimele 6 finale majore,” a remarcat Gilbert.

Gilbert consideră că este foarte important și faptul că Serena conduce în duelurile directe cu 9-1 și că românca este la prima finală la Wimbledon, pe când adversara sa, Serena se află la a 11-a prezzență.

Expertul ESPN a rostit cuvinte de laudă la adresa Simonei Halep pentru victoria obținută fără drept de apel în fața Elinei Svitolina, pe care a învins-o în semifinale cu 6-1, 6-3. Brad Gilbert spune că acesta a fost cel mai bun meci al Simonei pe iarbă.

”A fost poate cel mai bun meci al Simonei din ultima vreme, dar dacă Serena va evolua la același nivel, nimeni nu o poate opri! Sunt însă strategii care pot da roade. Ca să învingă, Simona trebuie să aibă un procentaj mare la primul serviciu – pe al doilea, Serena o îngroapă!”

De asemenea, Simona trebuie să returneze bine pe serviciul Serenei. Am văzut ce fac adversarele ei, inclusiv Strycova – stau pe linia de fund. Recomand Simonei să se uite la finala de anul trecut şi să vadă poziţia pe care a adoptat-o Angelique Kerber!”, a dezvăluit Brad Gilbert.

Ultimul act de la Wimbledon 2019, Simona Halep – Serena Williams, se joacă sâmbătă, de la ora 16:00, pe terenul central din complexul de la All England Club. Halep este prima jucătoare din România care ajunge în finala la Wimbledon. Românca mai are o semifinală în palmares la acest turneu, in 2014, pierdută cu Eugenie Bouchard.

