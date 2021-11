În prima jumătate a anului 2021 Deceuninck a realizat vânzări ce se ridică la 404 milioane de euro, reprezentând o creștere cu 39,7% față de perioada corespunzătoare din anul precedent şi de 29,3% în raport cu semestrul întâi din 2019. Această creștere importantă a fost susținută într-o perioadă pandemică, neprielnică, prin consolidarea sectorului rezidențial, stimulente pentru îmbunătățirea și reabilitarea locuințelor și apetitul în creștere pentru case noi unifamiliale, în toate țările în care gigantul belgian își desfășoară activitatea. În prezent, împărțirea geografică a vânzărilor Deceuninck arată astfel: 50% în Europa, 22% în America de Nord și 28% în Turcia și piețele emergente. Grupul Deceuninck este listat la bursa de valori din Bruxelles, iar CEO Francis Van Eeckhout este cel mai important acționar, deținând peste 29% din totalul acestora.

Într-o declarație recentă acesta menționa: „Sunt extrem de mulțumit de performanța noastră din prima jumătate anului 2021. În pofida constrângerilor apărute pe lanţul de aprovizionare cu materii prime, am putut realiza o creștere solidă a volumului de vânzări în toate regiunile unde activăm. Cu toate acestea, din cauza cererii foarte ridicate, cuplate cu disponibilitatea limitată a unor materiale, nu am reușit întotdeauna respectăm termenii de livrare către clienți, spre regretul nostru. Pentru a evita întreruperi ale producției și întârzieri suplimentare în planul livrărilor, a trebuit să acceptăm prețuri de achiziție mai mari de la o lună la alta, ceea ce ne-a obligat să ne mărim prețurile de vânzare de mai multe ori la rând. În perioada următoare, astfel de scenarii s-ar putea repeta, pentru a ne proteja marjele sau a le restabili pe acele pieţe unde nu am reuşit să transpunem rapid costurile mai mari cu materia primă în preţurile de livrare. De asemenea, vom continua să depunem toate eforturile pentru a oferi cele mai bune produse şi servicii partenerilor din întreaga lume”.

Experiența și expertiza cumulate în cei peste 82 de ani de activitate a consolidat viziunea grupului asupra viitorului, continuând dezvoltarea produselor din portofoliu sub motto-ul: Building a sustainable home. Încă din 2004 Grupul Deceuninck realizează produse 100% reciclabile (fără plumb), ocupând o poziție fruntașă în dezvoltarea de produse cu un nou standard ecologic. În acest sens, fabrica de reciclare Deceuninck din localitatea Diksmuide/Belgia are o capacitate de procesare de până la 45.000 de tone de materiale plastice dure în fiecare an, acesta este echivalentul a 2,3 milioane de ferestre vechi păstrate la depozitele de deşeuri şi incineratoare în fiecare an. În acest moment volumul reciclat anual fiind cuprins între 20.000 și 25.000 de tone. Energia consumată pentru procesul de reciclare a PVC-ului este cu 90% mai puţină decât cea aferentă producerii de materie primă virgină. PVC-ul poate fi reciclat de mai mult de zece ori, fără a suferi degradări ale proprietăţilor, fiecare ciclu de exploatare fiind de 35 ani. În consecință, potenţialul total al materialului poate ajunge până la 350 de ani.

Inovația, sustenabilitatea și fiabilitatea sunt cei trei piloni pe care firma belgiană continuă să se dezvolte. Cel mai nou sistem din PVC pentru ferestre și uși Elegant de la Deceuninck a fost lansat cu succes m în zone precum Benelux, Germania, Polonia și din 2020 este prezent și pe piața din România. Începând cu luna septembrie 2020, sistemul pentru terase Twinson Terrace Click – faza 2, care este o substructură fără șuruburi, ușor de instalat compatibilă cu profilele pentru terasă Twinson Massive Majestic, respectiv Majestic Pro a intrat de asemenea și pe piața locală. Deceuninck este consecvent în continuare cu misi­unea sa, de sustenabilitate, prin aplicarea tehnologiei de co-extrudare și prin promovarea gamei Phoenix, ce foloseşte material 100% reciclat.

Dacă vreți să faceți cunoștință cu cel mai nou sistem pentru ferestre și uși din PVC de la Deceuninck, vizitați: www.elegant.deceuninck.com