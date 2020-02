De asemenea, profitul operațional al Grupului Allianz a fost de 11,9 miliarde de euro, în creștere cu 3% față de anul 2018. În ceea ce privește rata de solvabilitate, aceasta a fost de 212%.

Oliver Bäte, CEO al Grupului Allianz a declarat că într-adevăr, anul 2019 a fost un alt an de succes al grupului, având rezultate excepționale.

„2019 a fost inca un an de succes, cu rezultate exceptionale pentru Allianz Group. Evolutia companiei reflecta increderea clientilor si a actionarilor, precum si angajamentul profesionistilor nostri. Allianz a continuat sa faca progrese strategice semnificative in 2019. Exemple relevante in acest sens sunt achizitiile din Marea Britanie si Brazilia si faptul ca am devenit prima companie de asigurari cu actionariat integral strain din China. De asemenea, continuam sa avem o contributie importanta in societate: fiind unul dintre initiatorii Net-Zero Asset Owner Alliance, recent lansata de ONU, ne-am angajat sa avem un portofoliu neutru din punctul de vedere al amprentei de carbon pana in 2050”, a declarat Oliver Bäte.

Ce este Grupul Allianz?

Allianz este unul dintre cei mai mari furnizori de servicii financiare și asigurări și cel mai valoros brand de asigurări din lume, conform celei mai recente evaluări Interbrand.

Allianz este listat la bursa din Frankfurt și are o capitalizare de aproximativ 96 miliarde de euro.

În Romania, Allianz este prezent prin intermediul Allianz-Tiriac Asigurari și Allianz-Tiriac Pensii Private.

Te-ar putea interesa și: