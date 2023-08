Alina Gorghiu a precizat că este un caz absolut tragic, iar potrivit unei statistici realizate de instituţia pe care o conduce România este pe primul loc în Europa la accidentele de circulaţie.

Ministrul Justiției a mai precizat că statul român va avea toleranță 0 în cazul persoanelor care se urcă la volan băute sau drogate și care provoacă astfel de tragedii.

„Cred că astăzi nu este despre presiunea pe sistemul de justiţie, cred că tema legată de accidentele de circulaţie săvârşite de persoane care sunt sub influenţa alcoolului sau a drogurilor ar trebui să devină temă de agendă a tuturor celor care au atribuţii în diminuarea acestui fenomen. Cazul de Constanţa nu este singular. Gândiţi-vă că a fost promulgată, la începutul lunii iulie, «Legea Anastasia», o lege care spune în felul următor – că toate persoanele ca urmare a conduitei pe care o au, conducere fără permis, conducere sub influenţa drogurilor sau conducere sub influenţa alcoolului produc accidente care duc la uciderea unor persoane nu beneficiază de suspendarea executării pedepsei.

Această lege nu a fost dată întâmplător, ci pentru că România este pe primul loc în Europa la accidente în circulaţie. Vă spun din statistica pe care am văzut-o la Ministerul Justiţiei că jumătate din cazurile cu care serviciul de probaţiune se ocupă sunt legate de persoane care fie au condus fără permis, fie au condus sub influenţa alcoolului sau a drogurilor, fie alte lucruri legate de incidente de circulaţie”, a declarat Alina Gorghiu, întrebată duminică la Câmpulung Muscel despre cazul tânărului drogat care a omorât alţi doi tineri într-un accident rutier la 2 Mai.