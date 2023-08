Goran Bregovic, un mare cântăreț din Bosnia și Herțegovina, unul dintre cei mai recunoscuți compozitori moderni din Balcani, și trupa sa nu au fost lăsați să intre în Republica Moldova, în ciuda faptului că trebuia să cânte la Gustar Music Festival. Vedeta și trupa sa au fost opriți duminică, 20 august 2023, pe Aeroportul Internaţional Chişinău, însă, momentan, nu se știe de ce.

Organizatorii festivalului de muzică, care are loc în aceste zile la Rezervaţia Cultural-Naturală „Orheiul Vechi”, i-au anunțat pe cetățenii moldoveni de cele întâmplate, cerându-și scuze că marele artist nu îi va încânta cu talentul său.

Ulterior, Goran Bregovic le-a transmis fanilor săi din Republica Moldova că este dezamăgit de decizia autorităţilor locale de a nu fi lăsat să intre în Republica Moldova, precizând că nu i s-a dat vreo explicaţie oficială.

„Dragii mei prieteni moldoveni! Îmi cer mii de scuze pentru că nu am putut concerta astăzi la Festivalul de Muzică Gustar. Am fost foarte dezamăgiţi atunci când nu ni s-a permis intrarea în Republica Moldova pe aeroportul din Chişinău, fără nicio explicaţie oficială. Am făcut numeroase turnee cu muzicienii mei în toată Europa şi nu am avut niciodată dificultăţi nicăieri. Îmi place foarte mult ţara dumneavoastră şi este o plăcere pentru mine să răspund la oportunitatea de a cânta în Moldova, mai ales la un festival atât de colorat şi unic precum Gustar.

Îmi pare foarte rău că am fost privat de bucuria şi plăcerea de a apărea în faţa dumneavoastră de data aceasta. Dar vă pot asigura că împreună cu echipa mea vom încerca să ne asigurăm că spectacolele mele în Moldova data viitoare nu vor întâmpina niciun obstacol. Aştept cu mare nerăbdare următoarele noastre întâlniri! Cu drag, Goran Bregović”, a transmis marele artist din Balcani.