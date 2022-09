Gigi Becali a fost oprit de polițiștii de la rutieră fix în fața Guvernului de la București

În această dimineață, Gigi Becali a fost legitimat de poliţiştii de la rutieră în Piaţa Victoriei, la scurt timp după ce liderul partidului AUR, George Simion, a fost săltat de jandarmi tot din faţa Guvernului de la București. Gigi Becali a fost oprit şi legitimat. De această dată pare să fie vorba despre un control de rutină, relatează România TV.

George Simion a ajuns la secția de poliție

Referitor la George Simion, trebuie să știți că a fost protagonistul unui scandal monstru noaptea trecută. După gălăgia făcută la trei dimineața și din cauza unui permis suspendat, liderul partidului AUR a ajuns să fie dus direct la poliție. Cele două părți implicate în conflict sunt Jandarmeria și George Simion. În această dimineață, în jurul orei 3, liderul partidului AUR și-a început protestul, cu mult mai devreme decât a fost anunțat.

În mai multe live-uri pe Facebook, acesta țipa, iar jandarmii îi cereau să nu mai utilizeze sistemele sonor în timpul nopții. „Plecați de-aici! Nu vă e rușine? Haide, și tu! Pleacă acum!”/ Jandarmii îi reproșau folosirea sistemelor de sonorizare în toiul nopții”, spune liderul AUR.

Asta nu este însă singura problemă a lui George Simion. Ulterior, acesta a ajuns la secția de poliție după ce oamenii legii au constatat că liderul AUR are și un permis de conducere suspendat. Menționăm că George Simion a fost oprit în trafic și a declarat ulterior că nu știa de suspendarea permisului său.

El a explicat motivul pentru care a fost ridicat din Piaţa Victoriei. „Toată schema a fost să ne dea jos din autocar, să mă ducă sub pretexte false la poliţie. Pentru că am o ordonanţă de clasare din august despre care acum am aflat. Toată schema loe a fost să ne scoată din autocar cu forţa, cu mascaţii, cu jandarmii. Asta voiau să facă cu jandarmii ca să elimine protestul de aici”, a spus el, după ce a fost dus la secția de poliție.

După ce s-a consultat cu avocatul său, George Simion le-a transmis polițiștilor că va merge a doua zi şi a intrat în autocarul formațiuni sale politice. Lucrurile nu au funcționat însă în favoarea sa, pentru că după mai multe negocieri, oamenii legii au decis să între în autocar și să îl transporte la secțiunea de poliție.

Totul a fost filmat. George Simion a avut grijă ca interacțiunea sa cu polițiștii să fie transmisă live, pe pagina sa de Facebook. Totodată, în clipurile video, acesta spune că nu i s-a adus vreodată la cunoștință faptul că avea permisul suspendat.