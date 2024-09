Paisprezece dintre aceste grupuri fac parte din consiliul consultativ al Proiectului 2025, un plan conservator care propune schimbări radicale ale guvernului federal, inclusiv limitarea severă a atribuțiilor Agenției pentru Protecția Mediului.

Shell USA Company Foundation a trimis 544.010 USD între 2013 și 2022 organizațiilor care au, în general, o agendă conservatoare, minimalizând schimbările climatice.

Ce se întâmplă

După cum a dezvăluit The Guardian, Shell USA Company Foundation a acordat 544.010 USD organizațiilor ”anti-mediu” între 2013 și 2022. Registrele fiscale dezvăluie detaliile acestor donații către grupuri precum Heartland Institute și American Family Association.

The Guardian și DeSmog au analizat donațiile respective și au descoperit că 21 sau mai mulți beneficiari ai fundației se opun „agresiv schimbării culturale și economice progresive”, potrivit Thecooldown

Alți beneficiari de pe lista de donații a Shell includ Hillsdale College, Defending Freedom, First Liberty Institute și Students for Life of America.

Shell are toate motivele să mențină relații strânse cu organizații care au o influență politică uriașă

Profesorul de la Universitatea Wake Forest, Adrian Bardon, a declarat: ”Shell are toate motivele să dorească să mențină relații strânse cu organizații care exercită o influență politică uriașă și pur și simplu susțin interesele industriei combustibililor fosili”.

De ce sunt importante donațiile

Unde se duc banii unei corporații spune mult despre prioritățile și cultura internă.

Donații precum cele evidențiate în articolul The Guardian vin în contradicție puternică cu măsurile ecologice pe care compania le-a promovat public, sprijinind vehiculele electrice și stațiile încărcare a VE. Cu toate acestea, gigantul Shell nu poate ascunde unde merg donațiile sale caritabile, deoarece fundația sa este o organizație nonprofit, care trebuie să depună anual declarații fiscale publice la Fiscul american.

Dezvăluirile The Guardian confirmă faptul că multe corporații care clamează faptul că susțin măsurile de reducere a poluării, de fapt, induc publicul în eroare, lăsându-l creadă că acordă prioritate mediului. Traseul banilor demonstrează contrariul, subliniază The Cooldown.

Shell a raportat în 2023 câștiguri ajustate de 28,25 miliarde de dolari

Din fericire, există organizații de supraveghere, cum ar fi InfluenceMap, care raportează neconcordanțe între angajamentele companiilor privind clima și activitățile secrete de lobby. Acestea ar trebui trase la răspundere pentru acțiunile lor și ar trebui obligate să explice motivațiile din spatele donațiilor caritabile și al obiectivelor politice, notează sursa citată.

Shell este un producător multinațional de petrol și gaze cu sediul la Londra, care anul trecut a raportat câștiguri ajustate de 28,25 miliarde de dolari. Filiala sa americană, Shell USA, a operat timp de decenii Shell USA Company Foundation, care acordă granturi organizațiilor non-profit americane.