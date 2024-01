Gheorghe Dolofan, acționarul Trust Motors a răspuns întrebărilor adresate de redactorii de la revista Capital.

Ce achiziții ați făcut, direct sau prin intermediul firmelor deținute, în 2022, respectiv în 2023?

Anul acesta am urmat trei mari direcții de investiții în companii diferite. Pentru că 2022 a fost un an fructuos am decis ca în 2023 să extindem businessul Trust Motors adăungând două linii de business noi, care întregesc gama de servicii pe care o aveam. Respectiv o linie de vânzare, închiriere, service de rulote și autorulote și o altă linie de rent și leasing operațional de automobile. Pentru a susține acest proces de extindere am dezvoltat și depozitele logistice.

Tot anul acesta s-au comandat 120 de camioane, mașini ce vor fi livrate atât în 2023 cât și pe parcursului anului 2024. Acestea se vor integra în flota Dolo Trans Olimp, companie ce s-a impus pe piață ca un jucător important și era necesară această investiție pentru evoluția ei.

Care au fost cele mai mari realizări și care au fost cele mai mari eșecuri din ultimii ani?

În toți anii de antreprenoriat am avut numeroase oportunități să greșesc și să învăț, cred însă că cel mai important pentru un antreprenor este să nu repete aceeași greșeală și să își dezvolte abilitatea de a se adapta. Mediul de afaceri este dinamic și în continuă schimbare.

Aveți plasamente pe burse? Dacă da, la ce bursă?

Ca și în business, când vorbim despre investițiile la bursă prefer să mă îndrept spre domenii stabile. În acest moment dețin bonduri de aproximativ 14,5 milioane euro și acțiuni de aproximativ 4,5 milioane de lei.

În ce domenii ați investit în acest an și în ce domenii intenționați să investiți în viitor?

Ca și în anii precedenți o mare parte dintre invesiții merg spre sectorul auto și transport. Anul acesta am început procesul de dezvoltare a rețelei de dealeri auto Eurial Invest și intenționez ca pe parcursul anului 2024 să avem toate cele șapte puncte lucru din țară funcționale ca fiind dealeri și service multimarcă.

La ce sumă evaluați afacerile și investițiile dumneavoastră la sfârșitul anului 2022?

În acest moment evaluez întreg grupul de firme ce se află sub tutela întregii familii la 400-420 milioane de euro.

Care sunt proiectele de responsabilitate socială în care v-ați implicat și de ce le-ați ales?

Periodic aleg să mă implic în cazuri sociale însă prefer să o fac în liniște.

Dacă v-ați caracteriza într-un singur cuvânt sau într-o singură frază, care ar fi aceea?

Ceea ce faci are un impact mult mai mare decât ceea ce spui.