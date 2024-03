Joe Biden și Georgia Meloni s-au întâlnit într-o atmosferă deosebit de prietenoasă la Casa Albă, conform informațiilor de pe voxnews.al, cu trei zile în urmă.

Conform agenției Ansa, președintele american l-a întâmpinat pe omologul italian în Biroul Oval cu melodia „Georgia on my mind” interpretată de Ray Charles. În timp ce Meloni se pregătea să plece de la Casa Albă, Biden a complimentat-o legându-se de aspectul părului ei. Videoclipul acestui moment s-a răspândit rapid pe platforma X.

#WATCH 🔴 #Biden kissed the hair of Italian Prime Minister Giorgia #Meloni after the meeting at the White House pic.twitter.com/hBOydmGag7

— Voice of Europe 🌍 (@V_of_Europe) March 3, 2024