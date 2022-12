Dezvăluire fără precedent despre George Soros! A băgat cel puțin 35 de milioane de dolari în grupuri care vor să elimine poliția

George Soros consideră că revizuirea sistemului de justiție penală este o prioritate ridicată și a finanțat numeroase grupuri și inițiative care lucrează la astfel de eforturi în ultimii ani. De asemenea, el a susținut financiar zeci de candidați la funcția de procuror de extremă-stânga în cadrul acestor eforturi, arată informațiile publicate de foxnews.com

Organizațiile fără scop lucrativ ale finanțatorului au continuat acest demers în 2021, trecând sume importante către grupuri care susțin defrișarea poliției, hub-uri folosite de activiștii progresiști care urmăresc să desființeze forțele de ordine și chiar finanțând baze de date pentru a urmări donațiile către fundațiile și sindicatele departamentelor de poliție.

Este doar vârful de lance al proiectului

Ca parte a celor mai recente eforturi, Open Society Policy Center al lui Soros a trimis 15 milioane de dolari către Tides Advocacy pentru Proiectul de justiție electorală, arată formularele fiscale furnizate de OSF către Fox News Digital. Movement for Black Lives, o coaliție formată din peste 50 de grupuri aliniate la Black Lives Matter care susțin dezamorsarea poliției și revizuirea sistemului de justiție penală, este vârful de lance al proiectului.

Deși puține detalii sunt disponibile online, Movement for Black Lives a declarat anul trecut, într-o postare pe site-ul său, că proiectul ar urma să distribuie 75.000 de dolari „către 12 organizații conduse de negri care extind democrația și construiesc puterea politică în apărarea vieților negrilor”.

Movement for Black Lives și-a exprimat sprijinul pentru ucigașii de polițiști

Pe lângă activitatea sa împotriva poliției, Movement for Black Lives și-a exprimat sprijinul pentru ucigașii de polițiști. Vara trecută, grupul a cerut susținătorilor să semneze o petiție de clemență care îl includea pe Sundiata Acoli, care a fost condamnat pentru uciderea polițistului de stat din New Jersey Werner Foerster în timpul unui control în trafic din 1973, arată sursa menționată.

Acesta nu a fost singurul numerar al lui Soros care a ajuns anul trecut la inițiative care au susținut coaliția aliniată la BLM. Fundația pentru Promovarea Societății Deschise, o altă organizație nonprofit a lui Soros, a trimis 10 milioane de dolari către Borealis Philanthropy pentru Fondul Mișcării conduse de Negri, care oferă sprijin pentru Mișcarea pentru Viețile Negrilor, potrivit site-ului său.

De asemenea, Fundația pentru Promovarea Societății Deschise a trimis 10,75 milioane de dolari către Borealis Philanthropy pentru fondul său Communities Transforming Policing Fund (CTPF) pentru „identificarea, sprijinirea și susținerea campaniilor promițătoare de reformă a poliției bazate pe comunitate”.

Anul trecut, CTPF a cunoscut „cel mai mare ciclu de acordare de granturi de până acum”, când a „angajat și/sau plătit” 5,2 milioane de dolari în granturi pentru 55 de organizații din 21 de state, Washington, D.C. și Puerto Rico, este scris pe site-ul său.

Mai mult, CTPF a adăugat aproape 4 milioane de dolari în granturi pentru 26 de organizații la începutul anului 2022.

Soros a finanțat activiștii de extremă-stânga care fac presiuni pentru desființarea poliției

Documentele fiscale mai arată că Soros și-a continuat fluxul de numerar către un hub de bani negri folosit de activiștii de extremă-stânga care fac presiuni pentru desființarea poliției.

Soros a pus, de asemenea, șase cifre în spatele unei campanii eșuate din 2021 pentru a „desființa” și înlocui Departamentul de Poliție din Minneapolis, a raportat anterior Fox News Digital.

Centrul său de politici a împins o donație de 500.000 de dolari către Vote Yes 4 Minneapolis, o coaliție de cel puțin 33 de organizații activiste care au susținut o inițiativă de vot pentru a modifica carta orașului pentru a înlocui departamentul de poliție cu o agenție de siguranță publică.

Între timp, organizațiile non-profit ale lui Soros au direcționat, de asemenea, sute de mii de dolari către Austin, Texas, vizând poliția anul trecut, potrivit formularelor fiscale.

Open Society Policy Center a acordat 500.000 de dolari către Equity PAC pentru a se opune ca orașul să crească „inutil” „angajarea de noi ofițeri de poliție”.

Au trimis 200.000 de dolari pentru „a educa” publicul cu privire la poliție

Fundația pentru Promovarea Societății Deschise a trimis 200.000 de dolari Coaliției pentru Justiție din Austin pentru „a educa publicul cu privire la poliție, la influența sindicatelor din poliție și la modalitățile de a menține comunitățile în siguranță fără a se baza pe poliție”.

De asemenea, Soros a vărsat bani pentru a urmări donațiile legate de poliție. Fundația pentru Promovarea Societății Deschise a dat anul trecut 200.000 de dolari către Poder in Action pentru a sprijini un proiect numit The Prometheus Conspiracy.

Acești bani au fost direcționați către crearea unei baze de date naționale, care poate fi căutată, cu privire la „contribuțiile caritabile către fundațiile departamentelor de poliție și către sindicatele sau asociațiile de poliție”, se arată în formularele fiscale.

„Nu numai că miliardarul George Soros a cheltuit milioane de euro pentru a susține procurorii care sprijină criminalitatea, dar acum am aflat că și-a petrecut ultimul an finanțând eforturile de a defrișa și poliția”, a declarat pentru Fox News Digital Caitlin Sutherland, directorul executiv al organizației Americans for Public Trust.

„Este extrem de îngrijorător faptul că zeci de milioane de bani negri ne inundă comunitățile, toate acestea fiind destinate unor inițiative care ne vor face pe noi și familiile noastre mai puțin sigure”, a mai spus Sutherland.