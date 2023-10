Așadar, miliardarul de extremă-stânga George Soros a direcționat peste 15 milioane de dolari către grupurile din spatele protestelor pro-Palestina din această lună.

Acest lucru se întâmplă din 2016, când „făcătorul de regi” (n.red. Kingmaker, termen folosit de NY Post pentru a descrie o persoană care aduce liderii la putere prin exercitarea influenței politice) a început finanțarea acestor organizații ostile Israelului.

Publicația NY Post amintește că demonstranții de la proteste au aclamat în mod deschis atacurile teroriste ale militanților Hamas împotriva Israelului.

O examinare realizată de NY Post asupra înregistrărilor Open Society Foundations, fondată de Soros, arată că rețeaua de granturi a dat 13,7 milioane de dolari prin intermediul Tides Center.

Sursa menționată a spus următorul lucru cu privire la Tides Center:

Printre beneficiarii Tides se numără Adalah Justice Project, cu sediul în Illinois. Organizația a postat pe Instagram o fotografie cu un buldozer care dărâma o parte din gardul de frontieră al Israelului. Acest lucru se întâmpla în ziua masacrului din 7 octombrie. Totodată, a distribuit și următorul mesaj:

Membrii grupului de apărare a drepturilor palestinienilor au ocupat biroul reprezentantului californian Ro Khanna pe 20 octombrie pentru a-i cere să semneze o rezoluție care cere încetarea focului în Gaza.

Mai mult, membrii Adalah au co-sponsorizat un miting în aceeași zi în Bryant Park, unde demonstranții ostili au scuipat scandări antisemite. Mai mult, au fluturat și o pancartă pe care scria „NU CONDAMN HAMAS”. În acest context, NY Post subliniază că acțiunile lui George Soros ridică foarte multe semne de întrebare.

Documentele financiare arată și că 30.000 de dolari au fost direcționați în 2020 către „Desis Rising Up and Moving”. Acest este un alt co-sponsor al protestului din Bryant Park. 139 de persoane au fost arestate la protestul respectiv.

Publicația NY Post a scos la iveală mai multe informații îngrijorătoare:

„Open Society Foundations a oferit 60.000 de dolari în 2018 Asociației Arabo-Americane din New York, un grup co-fondat de activista Linda Sarsour, care a contribuit la planificarea protestului plin de ură „Inundă Brooklyn pentru Palestina” din Bay Ridge, pe 21 octombrie, unde protestatarii au cerut eradicarea Israelului și au ținut un semn cu steagul israelian într-un coș de gunoi pe care scria „Vă rugăm să păstrați lumea curată!”.

Open Society Foundations a acordat, de asemenea, 1,5 milioane de dolari organizației nonprofit fondatoare a Adalah, Adalah – Centrul juridic pentru drepturile minorităților arabe din Israel, dar numai 800.000 de dolari din această sumă au fost primiți înainte ca centrul juridic să rupă legăturile cu organizația americană în 2018. Centrul juridic afirmă că misiunea sa este de a promova drepturile omului în Israel.

Alte grupuri de susținere a palestinienilor, finanțate de Soros, ai căror membri au scuipat ură la mitingurile de după masacru, sunt Jewish Voice for Peace și If Not Now, care au primit 650.000 de dolari și, respectiv, 400.000 de dolari.”