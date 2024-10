Generalul (r) Virgil Bălăceanu, fost reprezentant al României la NATO, a criticat întârzierile în transparența decizională a proiectului privind doborârea dronelor intrate ilegal în spațiul aerian românesc.

El a subliniat lipsa unor prevederi referitoare la dronele necontrolate care pot cădea în zone populate și la țintele simulate, care ar putea compromite sistemul de apărare.

De asemenea, Bălăceanu a semnalat lipsa de interes din partea candidaților la prezidențiale pentru reconstrucția rezervei Armatei Române.

Generalul subliniază lipsa de atenție acordată părerilor militarilor în procesul decizional, afectând cadrele în rezervă și personalul activ, inclusiv conducerea Apărării. În contextul misiunii de doborâre a dronelor, se evidențiază necesitatea amendamentelor la patru legi, după nouă luni.

Se află în procedură de transparență fosta Lege 257, care reglementează acțiunile împotriva aeronavelor neautorizate. De asemenea, se discută modificarea Legii apărării și a altor legi legate de Ministerul Apărării. Legea existentă face referire doar la aeronavele pilotate, fără a aborda dronelor.

Generalul Bălăceanu afirmă că, deși legea poate fi îmbunătățită în ceea ce privește prevederile referitoare la acțiunile împotriva dronelor, transparentizarea decizională a actualului proiect ar reprezenta „un pas înainte”.

„Ceea ce mă surprinde însă este că nu are prevederi cu privire la dronele în derivă. Noi trebuie să facem această distincţie. Sunt dronele în derivă care ar reprezenta pericolul cel mai mare pentru că ele apar în spaţiul aerian şi zborul lor nu mai este controlat. Datorită acţiunii apărării antiaeriene a ucrainenilor de pe porturile dunărene, traiectoria lor nu mai este controlată, au zbor dezordonat şi atunci pericolul de a cădea într-o zonă populată se menţine destul de mare. Am avut o asemenea situaţie, însă din fericire, a ajuns în Insula Marea Brăilei. Şi am avut o situaţie de pătrundere a unei drone care a intrat destul de adânc în spaţiul aerian al României, însă prezenţa n-a fost de lungă durată. A intrat şi a ieşit”, a spus generalul la Prima TV