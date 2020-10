Declarații cu privire la cifra de afaceri și profitul prognozat pentru anul 2020.

,,În primul semestru al anului 2020, Garanti BBVA a înregistrat un venit net de 209,1 milioane RON, în creștere cu 3,8% față de rezultatul din prima jumătate a anului 2019. Estimăm că vom avea un rezultat anual similar cu prima jumătate a anului 2020.

Profitul net din primele 6 luni ale anului curent s-a ridicat la 55,3 milioane RON. Pentru sfârșitul anului, estimăm că vom putea să ne îndeplinim obiectivele pentru 2020, în ciuda provocărilor din perioada actuală.” au declarat reprezentanții GarantiBank într-un interviu pentru revista Capital.

Cele mai importante investiții pe care compania le-a făcut în anul 2020.

,,Investim continuu în modernizarea canalelor noastre digitale – Garanti BBVA Online și Garanti BBVA Mobile, în dezvoltarea sistemelor noastre de plată și în construirea unei rețele inteligente de bancomate moderne. În urma crizei COVID-19, experiența digitală a clienților va fi un domeniu principal de diferențiere și concurență pentru instituțiile financiare și, prin urmare, creșterea capacităților digitale este una dintre strategiile noastre de bază pentru viitor.” a declarat conducerea GarantiBank pentru Capital.

Detalii oferite exclusiv pentru revista Capital cu privire la provocările cu care s-au confruntat cei de la GarantiBank și cum s-au adaptat economic în urma crizei medicale.

,,Am înțeles încă de la început că măsurile de izolare și criza sanitară reprezintă o criză economică în devenire. În aceste momente dificile și pline de incertitudine, este foarte important să fim alături de clienții noștri – atât persoane fizice, cât și companii, astfel încât să le putem înțelege pe deplin nevoile și să putem oferi soluții, în mod proactiv și rapid. Acesta este modul nostru de a pune umărul la reconstituirea economiei și a societății.

Au fost luate mai multe decizii, de la igienizarea suplimentară a tuturor birourilor, până la măsuri de distanțare socială, pentru a păstra sănătatea și bunăstarea colegilor și clienților noștri. Am implementat politici de lucru de acasă și am luat toate măsurile de siguranță necesare pentru a ne menține sucursalele deschise pentru clienții care aveau nevoie de interacțiuni fizice. Procedând astfel, am contribuit la prevenirea răspândirii virusului și ne-am asigurat, în același timp, că afacerea noastră merge mai departe în condiţii optime, pentru a putea continua să susţinem, atât nevoile clienţilor, cât şi pe cele ale întregii economii locale.”-au declarat reprezentanții companiei.