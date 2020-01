Se pare că prezentatoarea Tv a avut o copilărie frumoasă, însă când a crescut, lucrurile au devenit mai dificile.

„În copilărie totul a fost ok. Am ales să fac balet și am fost înțeleasă. Ulterior, lucrurile nu au mai stat la fel. Eu nu prea am fost genul de persoană pe care să o poți controla și tocmai de aceea relațiile nu sunt tocmai cordiale. Nu poți să îi ceri unui om să facă un lucru pe care nu și-l dorește. Pur și simplu, eu am ieșit din mentalitatea „Îmi fac un copil ca să am o cană de apă la bătrânețe”, a povestit Gabriela Cristea în emisiunea Andrianei Bahmuțeanu.

Gabriela Cristea a povestit faptul că părinții săi nu au fost mândri de ea odată ce a ales să intre în televiziune. Se pare că aceștia își doreau o carieră diferită pentru copilul lor.

„Nu, faci un copil ca să dai o nouă viață. Dacă o să vrea fiică-mea să îmi dea o cană de apă la bătrânețe, dacă nu…eu nu o să mă supăr absolut deloc. Mi s-a impus să fac lucrurile altfel decât le vedeam eu. Părinții mei nu erau mândri de mine când am început să lucrez în televiziune. Era mentalitatea aia că fetele care apar la TV sunt ușoare. Probabil că și-ar fi dorit să fiu balerină, nu înțelegeau de ce trebuia să schimb, să fac altceva”, a adăugat prezentatoarea Tv.

De ce nu a fost la înmormântarea mamei sale

Având în vedere că au apărut multe întrebări cu privire la motivul pentru care Gabriela Cristea nu a mers la înmormântarea mamei sale în anul 2010, vedeta a hotărât să clarifice și această situație.

„A fost o presiune foarte mare pentru mine. E greu de explicat în cuvinte ce am avut eu, ce am simțit eu. Legătura dintre mine și respectul pe care îl port sau pe care le fac acum când nu mai este, nu o să le spun. Sunt mult prea intime. Mi-am luat adio de la ea. Nu, nu am mers la spital”, a declarat prezentatoarea Tv.

Tatăl ei nu își cunoaște nepoata

Gabriela Cristea a povestit că își dorește o relație „mult mai apropiată” cu fiica sa. În ceea ce privește relația cu tatăl său, prezentatoarea Tv nu i-a făcut cunoștință acestuia cu fiica sa.

„Eu o să vreau să am o relație mult mai apropiată cu fiică mea. Tatăl meu nu și-a cunoscut nepoata. Nu doresc asta. Sunt alte lucruri mai grave și pe care probabil nici nu le conștientizează. Sunt împăcată acum cu viața mea”, a adăugat Gabriela Cristea, potrivit wowbiz.ro.

Te-ar putea interesa și: