Gabriela Cristea e disperată! Vedeta nu poate să slăbească: Mă apucă disperarea

Aceasta a povestit oamenilor de acasă, printr-un LIVE pe Instagram, că a acumulat câteva kilograme în plus și că își dorește enorm să revină la talia ei din trecut.

Potrivit spuselor sale, dieta este primul gând care-i apare în minte dimineața, însă după aceea, aceasta se ocupă de treburile casnice, copii, soț și merge la job, apoi își amintește de dietă abia noaptea târziu. Vedeta a spus că este disperată și că nu știe ce să facă ca să slăbească rapid.

„În fiecare zi sunt disperată cu asta, cu slăbitul, că nu pot! De dimineață mă gândesc și până seară îmi trece! Mă apucă disperarea”, a spus Gabriela Cristea.

Gabriela Cristea s-a apucat de dietă de slăbit: Dacă o țin așa cred că până la toamnă o să am 50 de kilograme

Reamintim că și anul trecut vedeta se confrunta cu kilogramele în plus, însă atunci aceasta era mult mai optimistă.

Frumoasa brunetă povestea într-o emisiune TV că a intrat la cura de slăbire, fiind ferm convinsă că va avea doar 50 kg la sfârșit. Aceasta avea un meniu zilnic, împărțit în trei mese principale și două gustări, plus 2 litri de apă.

„M-am și îngrășat în perioada asta, dar acum sunt la cură de slăbire și am reușit să slăbesc. Sunt în continuare la dietă, țin un regim echilibrat, cam 1200 de calorii pe zi. Împărțite în 5 mese, 3 principale și două gustări. Și mă simt foarte OK, pentru că mănânc absolut orice. Inclusiv dulce o dată pe săptămână și mă simt foarte bine. Cred că ăsta e ritmul pe care îl voi ține.

Și dacă o țin așa cred că până la toamnă o să am 50 de kilograme. Am încercat și un regim hipoproteic și, într-adevăr, slăbești foarte repede. Doar că este foarte greu de ținut și extrem de plictisitor din punctul de vedere al diversificării alimentelor. Așa că am optat pentru varianta de 1200 de calorii, împărțite în 5 mese, 3 principale și 2 gustări. E super!

Pe lângă asta beau minim 2 litri și jumătate de apă, beau ceaiuri din plante și nu m-am apucat încă de sport. Pentru că nu mai am când și nu mai am nici energie, sincer”, spunea Gabriela Cristea, anul trecut, la emisiunea TV „Mămici de pitici cu lipici” de pe Antena Stars.