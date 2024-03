Dedeman se numără printre companiile cu cea mai înaltă cotă pe piața din România. Frații Pavăl, pentru a-și întări și mai mult poziția, au pus la cale o strategie extrem de ingenioasă pentru acest an. Prima mișcare majoră pe care cei doi antreprenori o vor face împotriva concurenței a fost deja anunțată.

Pornind de la zero, Dragoș și Adrian Pavăl au edificat un veritabil imperiu financiar. Firma principală a celor doi rămâne Dedeman, retailer-ul de bricolaj care se situează în fruntea companiilor antreprenoriale românești în ceea ce privește cifra de afaceri.

În anul 2022, Dedeman a raportat venituri totale record de 1,7 miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 342 milioane de euro, și un profit net de 1,52 miliarde de lei.

Cu toate că au magazine în majoritatea orașelor mari din țară, frații Pavăl își propun să-și întărească și mai mult poziția față de competitori. Astfel, magazinele Dedeman vor fi revigorare printr-un nou concept. Primul magazin care va adopta acest nou concept se va deschide în curând la periferia orașului Timișoara, în comuna Dumbrăvița. Acesta va fi cel mai modern magazin din portofoliul fraților Pavăl. În plus, noul magazin Dedeman va fi în proximitatea magazinului Ikea, ceea ce îl va face un concurent extrem de puternic.

Frații Dragoș și Adrian Pavăl sunt originari din Suceava. Ei provin dintr-o familie modestă, cu opt copii. Primii pași în lumea afacerilor i-au făcut în anul 1992. Atunci au deschis un mic magazin în Bacău. Spațiul comercial, de doar 16 metri pătrați, a fost locul unde au debutat. Au angajat o vânzătoare și au adus diverse produse. Precum sucuri, gume de mestecat și papuci de casă, esențiale pentru orice gospodărie.

Cu ambiție și perseverență, cei doi frați au reușit să extindă lanțul Dedeman de-a lungul anilor, ajungând să aibă 30 de magazine în marile orașe din România. În prezent, Dragoș și Adrian Pavăl conduc o echipă de peste 6.000 de angajați.

„Am înfiinţat o firmă şi am închiriat un spaţiu de 16 metri pătraţi, pe care l-am amenajat noi. Am angajat o vânzătoare, am improvizat nişte tejghele din lemn şi din sticlă şi am început să vindem. Câştigam într-o lună zece salarii pe care le luam la întreprinderea de stat ca informatician.

Mergeam în Bucureşti, era un centru comercial numit «Massa», şi căram de acolo cu Dacia socrilor mei diverse produse. Gumă de mestecat, unghiere, tot felul de mărunţişuri. Era o mare penurie de produse şi, fiind vorba de nişte mărunţişuri care, pe atunci, erau foarte căutate.

Şi încă din prima lună de activitate am fost informatizaţi. Am cumpărat un calculator şi ţineam gestiunea pe el. Aşa am învăţat ce înseamnă să administrezi o afacere şi cât de important e fiecare detaliu”, a povestit Adrian Pavăl.