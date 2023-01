Grupul Pavăl Holding, deținut de Adrian și Dragoș Pavăl, cunoscuții patroni ai retailerului de bricolaj Dedeman, au dat lovitura în afaceri după ce au cumpărat toate clădirile de birouri deținute de o companie din Austria.

Prin încheierea acestei tranzacții, frații Dedeman au urcat pe locul 2 în clasamentul celor mai mari proprietari de spații pentru birouri din România.

Cea mai mare tranzacție imobiliară realizată în România

Primele zece tranzacții ca mărime au generat un volum de aproape 1 miliard de euro, adică 80% din totalul tranzacțiilor comerciale din 2022

Frații Pavăl au cumpărat cu 377 de milioane de euro cele 7 clădiri de birouri deținute în București de investitorul austriac CA Immo. Astfel, frații Dedeman i-au asigurat ieșirea de pe piața românească companiei din Austria.

Această tranzacţie face parte din numărul record de tranzacţii al CBRE România pentru 2022, aflate în diverse stadii de negociere, cu o valoare de peste 1 miliard de euro şi active din toate segmentele imobiliare comerciale.

În ciuda numeroaselor provocări cu care se confruntă industria imobiliară locală, piaţa românească rămâne foarte solidă, iar interesul investitorilor internaţionali, regionali şi locali se menţine la un nivel constant, potrivit CBRE.

Frații Dedeman, pe locul 2 în topul proprietarilor de clădiri de birouri din România

„Compania globală de consultanţă CBRE a consiliat CA Immo în procesul de vânzare a portofoliului său de clădiri de birouri din România, compus din şapte proprietăţi de clasă A, situate în Bucureşti, către Pavăl Holding, care a preluat şi echipa de management”, anunţă CBRE.

Grupul deţinut de fraţii Pavăl a devenit astfel cel de-al doilea cel mai mare proprietar de clădiri de birouri de pe piaţa locală, după Globalworth.

„Suntem foarte bucuroşi să vedem că interesul investitorilor români pentru segmentul de birouri este pe un trend de creştere rapidă. Suntem mândri că am lucrat la peste 50% din cele mai importante tranzacţii de investment din acest an. Echipa noastră de investment este acum coerentă, experimentată şi şi-a extins capacităţile.” a declarat Mihai Pătrulescu, head of investment properties, CBRE România.