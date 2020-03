În Franța, mai mult de jumătate din numărul minim de 300 de persoane internate la terapie intensivă au sub 60 de ani.

Risc major pentru aceste persoane

Conform unui studiu realizat asupra a 72.000 de mii de pacienți din China, printre cei infectați cu acest virus, vârstnicii care aveau deja probleme cu inima sau hipertensiune se confruntă cu un risc mult mai mare, potrivit france24.com

„Încă încercăm să înțelegem deficitul de cazuri al persoanelor aflate sub 20 de ani”, a transmis Cecile Viboud, epidemiolog la Institutul Național de Sănătate din Statele Unite, într-un interviu cu AFP.

Jerome Salomon, șeful Agenției Naționale de Sănătate din Franța, a declarat că 98% din pacienții infectați cu Covid-19 supraviețuiesc. Acesta a subliniat că este nevoie maximă de mobilizare pentru persoanele cele mai vulnerabile.

Cum știi că ești bolnav

„Simptomele sunt importante dacă avem un context epidemiologic, dacă am venit în ultimele 14 zile dintr-o zonă cu risc sau dacă am venit în contact cu o persoană diagnosticată. Trebuie să fie o simptomatologie care a apărut brusc, dacă avem o persoană care este fumător și are o bronșită tabagică, tușește de 2 ani, nu este relevant. Simptomele sunt febră peste 38 de grade, tuse seacă, durere în gât și, mai ales, dificultăți la respirație. Dacă apar brusc într-un cotext epidemiologic, ar trebui să ne ducă cu gândul că este o suspiciune”, a precizat medicul Adrian Marinescu.

