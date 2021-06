Florin Cîțu promite eliminarea sporurilor bugetarilor: Vom rupe aceasta parte din salarizare

În cadrul briefingului de presă, premierul a fost întrebat despre eliminarea sporurilor bugetarilor. Prim ministrul Florin Cîțu a precizat că legea salarizării ca corecta această problemă și că deja se află în dezbatere la Ministerul Muncii.

„Legea salarizarii va corecta aceasta problema, este la Ministerul Muncii in dezbatere. Vom avea exact legatura intre salariu si venit.”, spune premierul.

Șeful Executivului a mai spus că veniturile bugetarilor vor fi legate de performanța acestora, subliniind că va fi ruptă această parte din salarizare.

”Si va aduc aminte ca anul trecut au fost salariile demnitarilor inghetate, anul acesta au fost inghetate toate salariile si tot asa mi se spunea si anul trecut, ‘Cand veti face?’. Si am facut. Va spun ca vom rupe aceasta parte din salarizare si vom avea venituri legate de performanta. Am facut ce am spus pana acum”, mai spune premierul.