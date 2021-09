Florin Cîţu a fost întrebat ce părere are despre faptul că Anca Dragu a Sesizat CCR privind un conflict juridic Parlament-Guvern pe care l-a generat.

”Eu cred că doamna Dragu vrea să scoată USR de la guvernare, pentru că asta cere, de fapt. Constituţia e clară. Înţeleg că doamna cere să vin cu numiri de noi miniştri. Dacă se schimbă configuraţia Guvernului, nu pot fi miniştri de la USR PLUS. E un demers ilar cel puţin, a declarat Florin Cîţu.

Anunţul a fost făcut într-o conferinţă de presă comună cu Stelian Ion

Anca Dragu , președinta Senatului sesizează Curtea Constituţională cu privire la existenţa unui conflict juridic de natură constituţională dintre Guvern şi premier, pe de o parte, şi Parlament, de pe de altă parte, generat de refuzul lui Florin Cîţu de a veni în Parlament pentru un vot de încredere, având în vedere schimbarea echipei politice a Executivului, după demiterea ministrului Justiţiei, Stelian Ion şi demisia miniştrilor USR PLUS. Conflictul a început după demiterea lui Stelian Ion

Amintim că în urma demiterii ministrului Justiției, Stelian Ion, a început un conflict între USR PLUS și PNL. Astfel că miniştrii USR PLUS şi-au depus demisiile din Guvernul Cîţu. Aceştia au înregistrat demisiile atât la ministere, cât şi la Secretariatul General al Guvernului. În momentul depunerii demisiilor, premierul Florin Cîţu nu se afla în Guvern şi nu a existat o întâlnire între acesta şi miniştrii demisionari.

„În această dimineaţă am făcut ceea ce am anunţat. Am înregistrat şi depus demisiile, împreună cu miniştrii USR PLUS, la Cabinetul premierului. Mergem mai departe”, anunța la acel moment Dan Barna pe pagina sa de Facebook.