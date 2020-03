”ROBOR 3 luni continuă să SCADĂ rapid!!!

Astăzi este la 2.83% pe an.

PNL scade dobânzile după ce socialiștii, a.k.a. grup infracțional organizat, le-au crescut trei ani la rând.

De ce putem noi să scădem dobânzile? Pentru că suntem mai pregătiți și suntem credibili.”, a scris acesta pe pagina sa de Facebook.

La ce nivel a ajuns ROBOR azi

Conform informaţiilor publicate de Banca Naţională a României, indicele ROBOR la 3 luni a scăzut vineri la 2,83% pe an, de la 2,87% pe an, cât a fost joi. Acesta este utilizat în calcularea costului creditelor de consum în lei cu dobânda variabilă.

Indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a coborât la nivelul de 3,00% pe an, de la 3,01% cu o zi în urmă, iar ROBOR la 12 luni a ajuns la 3,11% pe an, de la 3,12% pe an cât a fost în şedinţa anterioară.