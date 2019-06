Florin Călinescu a avut o reacție incendiară după ce România U21 a învins cu 4-2 reprezentativa similară a Angliei, în al doilea meci din grupa C de la EURO 2019.

„Punem toate sperantele in copiii acestia din echipa de tineret a tarii! Pentru ca in echipa maturilor, e mai greu.

Asa si cu politica.

Trebuie sa gasim tineri si sa ii convingem sa lupte pentru Romania!”, a spus vedeta de la PRO TV.

Imediat internauții au comentat, susținând că „ne-ar trebui o echipa de tineret si in parlament” sau că „sunt tineri destui, nu au loc in fata, nu sunt lasati…promoveaza doar fii, nepotii, neamurile, prietenii politicienilor cu vechime in politica. Am spus cu vechime ca se merite,nici pomeneala”. .

Citește și: