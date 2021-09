Florile protectoare ale celor născuți toamna

Septembrie

Persoanele născute în luna septembrie au destinată floarea de aster, care sub denumirea populară este cunoscută ca ochiul boului de munte. Este printre cele mai îndrăgite flori de grădină, și se găsește sub diverse culori încântătoare, alb, violet, albastru, exprimând multă dragoste prin fiecare floare ce are formă de stea. Această floare este asociată de asemenea și cu înțelepciunea. Sunt ideale pentru membrii familiei, dar și pentru prieteni apropiați. De asemenea, cadoul ideal pentru o aniversare în luna septembrie este asterul, persoana aniversată va fi încântată să primească un buchet cu florile ei protectoare.

Octombrie

Luna octombrie este luna gălbenelelor. Aceste flori frumoase au atâtea beneficii atât din punct de vedere estetic, ornamental, dar și din punct de vedere medical, fiind foarte renumite mai ales în privința cremelor. Gălbenelele sunt un simbol al succesului, fiind foarte potrivite pentru a fi dăruite oamenilor la începuturile de drum, pentru a fi presărate de succes. Persoanele din luna octombrie sunt oameni foarte hotărâți și cu multă imaginație, fiind destul de creativi – asociați cu florile de gălbenele care îți înseninează ziua la simpla lor vedere. În aceeași măsura, florile de gălbenele, dar și oameni născuți în această lună emană energie pozitivă.

Noiembrie

Crizantemele sunt florile protectoare ale celor născuți în luna noiembrie, acestea se găsesc într-o varietate de culori, fiecare nuanță transmițând anumite sentimente și semnificații. Florile de crizantemă sunt considerate aducătoare de noroc, iar dacă sărbătorești pe cineva în lunile de toamnă poți să îi duci un buchet de crizanteme în nuanțe calde precum galben, portocaliu sau roșu.

Flori protectoare pentru cei născuți iarna

Decembrie

Floarea lunii Decembrie pare a fi camelia, o floare încântătoare ce aduce culoare în peisajul iernii, nu este deranjată de frigul din această perioadă, fiind frumoasă și plină de viață. Această floare arată impresionant într-un buchet ce îl poți oferi iarna, pentru cei ce își sărbătoresc ziua în acest anotimp.

Ianuarie

Anul începe cu luna ianuarie, iar în materie de flori, garoafele sunt florile ce deschid anul. Sunt flori foarte rezistente la temperaturile reci, astfel că își păstrează aspectul plăcut și încântător indiferent de vremea de afară. Se găsesc sub diverse culori și reușesc să cucerească pe oricine.

Februarie

Luna Februarie este cunoscută drept luna iubirii întrucât se sărbătorește Valentine’s Day, probabil a-i fi tentat să crezi că floarea protectoare a acestei luni este trandafirul, însă nu este așa, deși poate fi dăruit cu succes și frumosul trandafir.

Floarea acestei luni este violeta, ce este de asemenea un reprezentant al iubirii datorită petalelor sale în formă de inimă. Violeta este foarte plăcută și admirată și constituie un cadou de succes pentru orice ocazie.

Cu toate aceste informații acum poți alege buchetul potrivit pentru persoana sărbătorită, iar pentru cadouri impresionante alege buchete de flori.

