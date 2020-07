Ful lui Georgică Cornu, celebrul om de afaceri a fost arestat.Polițiștii din Timișoara au reținut mai mulți tineri care au sustras haine de la magazinele unor mari mărci din mall-urile din oraș.

„La data de 03 iulie a.c., polițiștii Secției 4 au reținut 4 tineri cu vârste cuprinse între 20 și 25 de ani,bănuiți de săvârșirea infracțiunii de furt calificat.

n fapt, la data de 30 iunie a.c., polițiștii timiseni au fost sesizați cu privire la faptul că după ora 18:00, au fost sustrase mai multe articole vestimentare din doua societăți comerciale de pe raza municipiului Timișoara.

Dintr-o societate comerciala situata in Calea Sagului din municipiu, au fost sustrase articole vestimentare in valoare de 10.000 de lei, iar din cea de-a doua societate situata in Piata Consiliul Europei au fost sustrase articole vestimentare in valoare de 4000 de lei.

În urma investigațiilor efectuate de către polițiștii Secției 4, au fost identificati 2 băieți de 20 de ani și două fete de 24 și 25 de ani, bănuiți de comiterea faptelor.

Aceștia au fost reținuți pentru 24 de ore pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat fiind introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul I.P.J Timiș”, transmite IPJ Timiș.

Cine este fiul lui Georgică Cornu

Andrei Cornu a devenit cunoscut încă de acum șapte ani când era elev la Liceul Lenau din Timișoara. Pe când avea 13 ani, Andrei a fost filmat în timp ce-și bătea un coleg cu o bâtă. Ulterior, fiul celebrului om de afaceri a postat pe pagina sa de Facebook întâmplarea cu comentariul ”cred că nu a mai stat pe fund o săptămână”.