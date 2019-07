Mihnea Năstase spunea despre Viorica Dăncilă când a fost numită premier că este ”o persoană integră, care respectă şi promovează cultura şi tradiţiile româneşti şi care activează fervent în ceea ce priveşte drepturile femeilor şi egalitatea de gen”.

Conform deciziei premierului Viorica Dăncilă publicată joi seară în Monitorul Oficial, numirea lui Mihnea Năstase a fost făcută „având în vedere propunerea viceprim-ministrului pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României formulă prin Adresa nr. 1/MVF din 25 iulie 2019, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/4.664 din 25 iulie 2019”.

”Se acordă domnului Mihnea-Daniel Năstase calitatea de consilier onorific al viceprim-ministrului pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României. Activitatea domnului Mihnea-Daniel Năstase este neremunerată”, se arată în hotărârea de numire publicată în Monitorul Oficial.

Conform datelor de pe contul său de Facebook, Mihnea Năstase a absolvit The London School of Economics and Political Science.

