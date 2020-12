Proiectul BOWI, finanțat de către Comisia Europeană prin programul Orizont 2020 a ales câte patru IMM-uri din șase regiuni diferite ale UE pentru a beneficia de experimente de transfer tehnologic pentru o perioadă de 10 luni, începând cu luna ianuarie a anului 2021. În total, au fost depuse 79 de aplicații din: Letonia, Trøndelag – regiune din Norvegia, Małopolskie din Polonia, Nord Vest din România, Jihozápad din Republica Cehă și regiunea Yugozapaden din Bulgaria. Scopul experimentelor este de a ajuta companiile să experimenteze tehnologii digitale noi și să ajungă la piețe noi, dar și să extindă și să crească nivelul de inovație digitală al regiunii lor.

Dintre cei 17 aplicanți din România, au fost selectate companiile Rofinntech 3D, SC Stressless, RF Meters și Solistron care au reușit să obțină finanțare și suport din partea Transilvania Digital Innovation Hub și a partenerilor din proiect în dezvoltarea soluțiilor inovative propuse.

Criteriul principal de selecție a acestor companii este caracterul inovator al proiectelor propuse:

Rofinntech 3D – Compania a dezvoltat și validat tehnologiile de Inteligență Artificială necesare pentru a construi o aplicație capabilă să redea automat dispunerea mobilierului în imagini 2D ale camerelor goale (montare virtuală).

Stressless – folosește principiile de „Machine learning"(ML) în vederea reglării emoțiilor la copiii afectati de o serie de condiții psihologice ca ADHD sau autism. Astfel, compania propune o soluție care să îmbunătățească acuratețea și fezabilitatea detecției emisiilor emoționale și a intervenției pentru reglementarea emoțiilor, prin integrarea algoritmilor de tip „ML".

RF Meters – utilizează tehnologii inovatoare cu scopul dezvoltării unui modul de măsurare inteligentă, în domeniul consumului de energie, de exemplu. Dezvoltarea modulului de măsurare inteligentă constă într-un modul atașat la un contor inteligent care colectează datele de la contor și le transmite printr-un protocol de comunicație fără fir dezvoltat de companie către un gateway.

Solistron – a creat un asistent pentru modelare inteligentă cu scopul optimizării experienței de imprimare 3D. Asistentul pentru modelare inteligentă analizează caracteristicile fizice ale articolului tipărit din mers și efectuează comparații cu modelul virtual dorit, iar pe tot parcursul fluxului de imprimare va decide care este acțiunea cea mai optimă.

Despre proiect

BOWI face parte din inițiativa Smart Anything Everywhere a Comisiei Europene, care are drept scop sprijinirea inovării în Europa, prin transferul de cunoștințe între Digital Innovation Hubs din diferite regiuni. Obiectivul proiectului este de a sprijini colaborarea dintre hub-urile de inovare digitală (DIH) în toată Europa pentru a-și crește capacitatea de a sprijini IMM-urile cu tehnologii digitale și, astfel, să consolideze economia regională și competitivitatea IMM-urilor europene. Proiectul BOWI a primit finanțare în cadrul programului de cercetare și inovare Orizont 2020 al Uniunii Europene în baza acordului de finanțare nr. 873155.

Despre Transilvania Digital Innovation Hub

Transilvania Digital Innovation Hub este orchestrat de Transilvania IT Cluster și funcționează strategic pentru a cataliza potențialul și capacitățile de inovare regionale. De asemenea, acționează ca un furnizor de competențe, know-how, programe de inovare, sprijin pentru start-up-uri și IMM-uri. Având viziunea de a crește competitivitatea printr-un mix inovator între tehnologii, abilități, abordare sistemică, modele operaționale, angajează părțile interesate regionale relevante și se adaptează în mod proactiv la tendințele europene și globale. Transilvania DIH stabilește cadrul pentru transformarea digitală în toate întreprinderile și sectorul public printr-o abordare intersectorială.