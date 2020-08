Arbitrul român Ovidiu Haţegan a fost delegat arbitru de rezervă la finala Ligii Campionilor care se a disputa, duminică, la Lisabona, între formaţiile PSG şi Bayern Munchen, informează site-ul oficial al Federaţiei Române de Fotbal.

Centralul român se alătură ca al patrulea oficial brigadei conduse de italianul Daniele Orsato, cel care va fi ajutat la cele două tuşe de conaţionalii Lorenzo Manganelli şi Alessandro Giallatini.

În camera VAR se vor afla alţi 4 arbitri: Massimiliano Irrati (arbitru VAR), Marco Guida (asistent VAR), ambii din Italia, Alejandro Hernandez (asistent VAR) şi Roberto Diaz Perez (asistent VAR responsabil cu identificarea poziţiilor afară din joc).

Finala, decisă duminică, 23 august

Finala dintre PSG şi Bayern, care va decide câştigătoarea celei mai importante competiţii europene la nivel de club, este programată duminică, 23 august, de la ora 22:00, pe stadionul Da Luz din Lisabona.

Sergio Rico l-a înlocuit cu succes pe Keylor Navas, în semifinala UCL, PSG – RB Leipzig, scor 3-0, spaniolul de 1,95 m păstrând poarta intactă. Goalkeeperul în vârstă de 26 de ani și-a dus misiunea la bun sfârșit, însă nu știe dacă va juca și în ultimul act, programat duminică, împotriva câștigătoarei confruntării Bayern – Lyon, astă-seară, de la ora 22:00, în direct pe Digi Sport 1.

„Nu știu dacă voi juca în finala de duminică, vom aștepta să vedem în ce stare fizică se află Keylor (n.r. – titularul Keylor Navas). Orice s-ar întâmpla, voi da maximum pentru echipă!”, a declarat fotbalistul împrumutat de la Sevilla.

Keylor Navas, titularul postului de portar la PSG, se află sub atenta supraveghere a staffului medical. Portarul din Costa Rica s-a accidentat la bicepsul femural în meciul cu Atalanta, din sferturile de finală, dar medicii încearcă să-l recupereze până duminică.

Dublu câștigător al Europa League alături de Sevilla, Sergio Rico a avut o prestație precisă în semifinala cu nemții de la RB Leipzig. „Întotdeauna dau tot ce pot pentru a ajuta echipa și pentru a-l ajuta pe colegul meu, Keylor, care m-a felicitat la final. Sunt foarte mândru pentru munca pe care am depus-o în acest sezon, a fost un an minunat și am ajuns în punctul în care pot savura astfel de momente.

Cu Leipzig am fost superiori și la posesie, și din punct de vedere al ocaziilor. Am avut intensitate, un joc combinativ și adversarilor le-a fost greu să ne pună probleme”, a mai adăugat Sergio Rico.