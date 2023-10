Fiica miliardarului israelian Eyal Waldman a fost ucisă de Hamas. Tatăl său avea mai multe investiții în Gaza și in alte teritorii palestiniene. Acesta spera la o pace între Israel și Palestina și a contribuit la dezvoltarea economiei în Gaza.

Fiica sa Danielle și prietenul ei, Noam, au participat la festivalul de muzică Supernova. Cei doi au fost uciși în apropiere de Kibbutz Re’im, la granița cu Gaza. Au fost înregistrați peste 260 de morți. Mai multe persoane au fost rănite sau răpite.

Danielle, născută în Palo Alto, California, a participat la festivalul de muzică împreună cu prietenul ei de șase ani, care a fost de asemenea ucis, deoarece sărbătoreau dragostea și viața, a declarat tatăl ei pentru CNN.

Acesta a precizat că, prin funcția de urmărire de pe telefon și de pe ceasul Apple, familia a reușit să o găsească pe fată. Se pare că mașina ei a fost atacată de Hamas.

Miliardarul a descris-o pe fiica sa cea mică ca fiind o persoană iubită de toți cei care au întâlnit-o. “Nu a făcut nimic rău și nu a făcut nimic rău nimănui”, a spus el. “Danielle și Noam nu au făcut nimic rău nimănui și au fost uciși doar pentru că erau israelieni”, a mai spus omul de afaceri israelian.

Tatăl îndurerat și-a amintit că Danielle i-a spus că a decis împreună cu prietenul ei că se vor căsători în curând. Cei doi se mutaseră într-un apartament nou, cu câteva săptămâni înainte de a fi uciși.

Luptătorii libanezi din Hezbollah au lansat duminică o rachetă asupra unui sat israelian de la graniţa de nord cu Libanul, omorând o persoană şi rănind alte trei.

Medicii au anunțat că două persoane au fost rănite în atacul asupra Shtula, o comunitate agricolă care se învecinează cu gardul de frontieră, aflată vizavi de comunitatea libaneză Ayta a-Shab.

Footage showing the Impact Site of an Anti-Tank Guided Missile which was launched from Southern Lebanon at the Northern Israeli Town of Shtula, there does appear to be multiple Civilian Casualties. pic.twitter.com/q28hkcpKfF

