Este dezastru în România din cauza secetei. Acest fenomen extrem de periculos va continua în februarie pe majoritatea terenurilor agricole. Dacă situația climatică nu se va îmbunătăți, producția de grâu s-ar putea diminua cu 336 milioane de euro în 2022

Seceta pedologică moderată şi puternică este prognozată, în perioada 5 – 11 februarie, pe suprafeţe extinse din Moldova, izolat nordul şi nord-estul Munteniei şi centrul Dobrogei, arată datele Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM). Culturile de grâu, orz și rapiță sunt în pericol. Recolta de grâu românesc, de exemplu, abia dacă va trece pragul de 8 milioane de tone. Anul trecut a fost de 11 tone. Singura soluție să ne revenim, spun specialiștii este să plouă în martie.

Specialist: Suntem pe un minus de 15% la grâu

Cezar Gheorghe, analist piața cerealelor a explicat că este nevoie disperată de apă. Acesta este elementul suprem care în combinație cu tehnologia pe care fermierii români o aplică dau rezultatele de anul trecut, peste 11 milioane de tone de grâu.

„Anul acesta, plecând de la o medie multianulă de 9,6 milioane de tone, suntem reduși deja la un nivel de 8,2 milioane de tone într-un scenariu optimist, adică un minus de 15%. Dacă vreți să-l cuantificăm în bani, la prețurile de azi, cam 336 de milioane de euro dispar din circuitul comercial din PIB. Ceea ce vedem pe hartă cu o singură cifră (verde) până pe 18 februarie înseamnă mai nimic”, a spus el.

Potrivit acdestuia, ne trebuie un cadru în care toată lumea să fie conștientă că avem nevoie de acest element vital, de apă, de irigație.

„Vom avea dificultăți în producție, pentru că fermierii vor utiliza mult mai puține îngrășăminte, din cauza costului ridicat. Tot ceea ce se întâmplă peste ocean vine în Europa, în mod obligatoriu. Fermierii americani vor planta mult mai multă soia decât porumb în primăvară și noi vom întâmpina aceeași dificultate. Discutând cu fermierii, am aflat același lucru. Vor reduce dozajul de îngrășăminte și acest lucru nu este optim. Pâmântul nu este încă sărăcit. E ok. Poate să trăiască. Dar peste un an sau doi se va vedea reculul. Va veni ca un bulgăre de zăpadă”, a spus specialistul.

Avertisment legat de secetă: Poate crea probleme pentru fermieri

Cătălin Ionescu, care este agricultor, a susținut că având în vedere seceta pedologică, prognosticurile negative sunt justificate. La rândul său, Doina Ragea, director Direcția Agricolă Galaţi, a arătat că din păcate, de la începutul anului precipitațiile se situează undeva la 7 litri pe metru pătrat.

„Nu am avut nici zăpadă, deci deocamdată ne confruntăm de pe acum cu secetă”, a spus ea.

Florin Imbrea, care este decan la Facultatea de Agricultură USAMVB Timișoara a explicat că lipsa umidității a întârziat răsărirea, a întârziat parcurgerea anumitor faze vegetative și ca urmare suprapunerea acestei perioade de secetă peste temperaturi foarte scăzute, -15, -20 de grade Celsius, poate crea probleme pentru fermieri”.