Publicat în ”Proceedings of the National Academy of Sciences”, studiul se concentrează pe o analiză integrată a temperaturii și umidității, informează Axios.

Conform cercetătorilor din China și SUA, valorile actuale arată că, pe măsură ce temperaturile globale cresc, umiditatea și energia atmosferică cresc și ele mai repede.

Creșterea umidității și a energiei atmosferice, arată studiul, sunt strâns corelate cu tendințele de căldură extremă și de precipitații abundente.

Încălzirea suprafeței provoacă o creștere mai rapidă a umidității, deoarece aerul cald poate reține mai mulți vapori de apă, iar suprafețele încălzite ale mării și uscatului eliberează mai multă apă în atmosferă prin evaporare.

În timp ce emisiile necontrolate ar putea aduce până la 4,8 °C (8,64 °F) încălzire a suprafeței până în anul 2100, studiul constată că ar putea, de asemenea, determina creșterea măsurii integrate cu până la 12 °C (21,6 °F) până în 2100, comparativ cu perioada erei preindustriale (1850-1900).

O creștere de până la 60% a precipitațiilor extreme

Acest lucru ar putea duce la o creștere de până la 60% a precipitațiilor extreme, cu o creștere cu 40% a energiei pentru a alimenta furtunile tropicale. În același timp, temperaturile extreme ar putea deveni de 14 până la 30 de ori mai frecvente, datorită combinației dintre căldură și umiditate ridicate.

Temperaturi și mai fierbinți și chiar mai mortale

Cele mai letale combinații de căldură și umiditate, care sunt observate acum în unele zone din India, Golful Persic, America de Nord și Europa, ar putea duce la temperaturi și mai fierbinți și chiar mai mortale, arată studiul.

O combinație care duce la o criză climatică la nivel mondial

Autorii studiului numesc această creștere „debilitantă”, în special pentru populațiile vulnerabile care nu au acces la aer condiționat.„Creșterea umidității însoțită de încălzire este cea care transformă schimbările climatice într-o criză climatică la nivel mondial”, susține co-autorul studiului, V. Ramanathan, de la Scripps Institution of Oceanography.

„Amplificarea umidității devine mai pronunțată pe măsură ce clima devine mai caldă, deoarece crește exponențial odată cu temperatura”, a declarat autorul principal al studiului, Ghuang Zhang, de la Ocean University of China.

Andrew Dessler, climatolog la Universitatea Texas, a declarat că descoperirile au sens, dar nu sunt surprinzătoare, având în vedere ceea ce se știa deja despre legătura dintre creșterea temperaturii și umiditate. „De câte dovezi mai avem nevoie pentru a conștientiza că va fi rău dacă nu îndoim curba emisiilor în jos?”, a comentat acesta.