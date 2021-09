Adina Alberts. Pe lângă dimensiunea politică a carierei sale, Adina Alberts este și unul dintre cei mai cunoscuți chirurgi plasticieni din Capitală. „Succesul, din punctul meu de vedere, înseamnă muncă. Tot ce am realizat în viață a fost prin multă muncă și cred cu tărie că aceasta este secretul! În plus, succesul este relativ, pentru unii, chiar și un câștig la loto reprezintă un succes. Pentru mine, acesta gravitează în jurul numelui meu. Dacă oamenii consideră că am fost un doctor bun pentru ei, un om bun, acesta reprezintă succesul meu!”, declara medicul Alberts pentru Capital.

Mihaela Andreescu. Este medic hematolog la Spitalul Colentina din București, unde profesează cu dragoste pentru meseria aleasă. Este cercetător științific, autoare a mai multor volume de specialitate și doctor în medicină. „În cei 20 de ani de hematologie nu am vizat vreun grad universitar sau funcții importante și, ca atare, articolele publicate în revistele de specialitate sau proiectele de cercetare elaborate au fost doar o completare directă a actului medical”, explica Mihaela Andreescu pentru Capital.

Mihaela Bilic. Un nume sonor datorită aparițiilor sale televizate, Mihaela Bilic este unul dintre cei mai cunoscuți medici specializați în psihonutriție de la noi din țară. „Să reușești să schimbi în bine viețile oamenilor, să reușești să le aduci un strop de optimism și încredere, să fii alături de ei cu un sfat, o vorbă bună sau măcar cu un zâmbet atunci când le e greu. Acesta este adevăratul succes”, ne povestea medicul.

Mioara Cocora. Medic primar, doctor în Științe Medicale, specializarea Chirurgie Cardiovasculară, profesează la Spitalul de Boli Cardiovasculare din Timișoara. Are peste 5.000 de operații reușite pe cord deschis în ultimii 25 de ani și peste 2.000 de operații vasculare ca prim operator.

Lidia Gheorghițescu. Este cunoscută ca fiind mâna dreaptă a neurochirurgului Leon Dănăilă. Profesează la Institutul Național de Neurologie și Boli Neurovasculare din București, fiind una dintre puținele femeile din România ce au ca specializare neurochirurgia.

Doina Hrehoreț. Este chirurg la Centrul de Transplant Hepatic, Institutul Clinic Fundeni. Este prima femeie chirurg care a realizat un transplant de ficat în Europa de Est: „Am știut dintotdeauna că vreau să fac chirurgie. De fapt, am fost la locul potrivit și la momentul potrivit, lângă profesorul Irinel Popescu, de la care am învățat transplantul hepatic”, povestea medicul.

Monica Pop. Profesoară universitară, Monica Pop este șefă de secție la Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice București. „A putea ameliora, vindeca sau reda vederea este marea satisfacție a specialității noastre. Succes? Să plece pacientul fericit și să poarte respect medicilor din această țară și de pretutindeni”, declara medicul pentru Revista Capital.

Luiza Spiru. Este medic primar geriatrie, gerontologie și gerontopsihiatrie. Pe parcursul carierei sale a fost cadrul universitar, președinte de fundație (Fundația „Ana Aslan International”) și a deținut diferite funcții de conducere în spitalele unde a profesat.

