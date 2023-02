În ianuarie 2023, preţurile alimentelor au scăzut la nivel mondial pentru a zecea lună consecutiv

Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO) a anunțat vineri, 3 februarie 2023, că preţurile alimentelor au scăzut, luna trecută, la nivel mondial pentru a zecea lună consecutiv, situându-se acum cu aproximativ 18% sub nivelul record din martie 2022.

Potrivit agenției de presă Reuters, FAO publică lunar propriul său Food Price Index, care măsoară schimbările de preţuri înregistrate la un coş de alimente format din cereale, uleiuri vegetale, lactate, carne şi zahăr. În ianuarie 2023, de exemplu, acest indice a scăzut la 131,2 puncte, faţă de valoarea atinsă în decembrie 2022 (132,2 puncte), fiind cel mai redus nivel din septembrie 2021.

Potrivit sursei citate anterior, declinul preţurilor uleiurilor vegetale, lactatelor şi zahărului a ajutat la scăderea indicelui global al preţurilor produselor alimentare, în timp ce preţurile cerealor şi prețurile cărnii au rămas în mare parte stabile.

Preţul cerealelor calculat de FAO a crescut cu doar 0,1% în ianuarie 2023, faţă de decembrie 2022, iar în ritm anual s-a înregistrat un avans de 4,8%. Cotaţiile grâului pe plan internaţional au scăzut cu 2,5%, după ce producţia din Australia şi Rusia a depăşit estimările inițiale. La polul opus, preţul orezului a crescut cu 6,2%, parţial din caua cererii ridicate pe plan local din unele state exportatoare din Asia. Preţul uleiurilor vegetale a înregistrat un declin de 2,9% în ianuarie 2023, în timp ce preţurile cărinii au scăzut cu 0,1%, iar prețurile lactatelor au scăzut cu 1,4%, în timp ce prețul zahărului a coborât cu 1,1%.

În decembrie 2022, prețurile alimentelor au scăzut la nivel mondial

În urmă cu puțin timp, FAO a anunțat că preţurile mondiale ale produselor alimentare au scăzut în decembrie 2022 şi au ajuns sub nivelul la care se aflau în urmă cu un an, după un an marcat de „explozia” cursurilor. Indicele FAO al preţurilor mărfurilor alimentare – care urmează variaţiile cursurilor internaţionale ale unui coş cu produse de bază – a săzut cu 1,9% în decembrie 2022, faţă de noiembrie 2022.

În decembrie 2022, indicele de referință a scăzut pentru a noua lună consecutivă, ajungând la 132,4 puncte, față de 135,00 puncte revizuite pentru noiembrie 2022. Cifra din noiembrie a fost prezentată anterior ca fiind de 135,7 puncte.

„Prețurile mai mici la produsele alimentare de bază sunt binevenite după doi ani foarte volatili”, a declarat economistul șef al FAO, Maximo Torero.

Scăderea indicelui din decembrie 2022 a fost determinată de o scădere a prețului internațional al uleiurilor vegetale, alături de unele scăderi ale prețurilor cerealor și cărnii, dar atenuată de ușoare creșteri ale prețurilor zahărului și produselor lactate.